VinFast VF 7: Lựa chọn có gu của người làm sáng tạo

Thiết kế thể thao, hình khối sắc nét và khoang lái hiện đại giúp VinFast VF 7 tạo thiện cảm với những người làm nghề sáng tạo.

Nhìn từ góc nào cũng nhận ra cá tính

Với người thường xuyên làm việc cùng màu sắc, đường nét và hình khối, một chiếc ô tô đẹp cần có bản sắc riêng. VinFast VF 7 hấp dẫn nhóm khách hàng này bằng tổng thể thể thao, hiện đại và những chi tiết được xử lý nhất quán từ đầu tới đuôi.

“Tôi thích VinFast VF 7 vì xe đẹp, có chất riêng và khác biệt với những mẫu xe phổ thông”, anh Trần Cao Huy, làm việc trong lĩnh vực thời trang, chia sẻ.

Sự khác biệt của VF 7 trước hết đến từ tỷ lệ thân xe. Phần đầu có dáng thấp, bề ngang rộng và vai sau đầy tạo cảm giác chắc khỏe. Đường mui hạ dần về phía đuôi, kết hợp dải kính bên thu gọn, tạo sự năng động cho mẫu C-SUV của VinFast.

Nhìn từ bên hông, các đường gân và mặt cắt tạo nên những mảng khối rõ ràng. Tay nắm cửa dạng ẩn giữ bề mặt liền lạc, để sự chú ý tập trung vào tổng thể thay vì bị chia nhỏ bởi các chi tiết.

Cách tạo hình ấy có chủ đích từ đội ngũ Torino Design. Theo đại diện quản lý dự án tại Torino Design, VF 7 được phát triển với cảm hứng hàng không – vũ trụ. Những mặt cắt, mảng tam giác và đường nét ở phần đuôi gợi liên tưởng tới máy bay siêu thanh, thể hiện tinh thần tốc độ và linh hoạt.

Với người làm sáng tạo, sự nhất quán này tạo sức thuyết phục riêng. Chiếc xe có nhiều góc nhìn để khám phá nhưng vẫn giữ được một ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt, phù hợp với mong muốn sở hữu phương tiện thể hiện sở thích cá nhân.

Kiến trúc sư Hoàng Văn Tý tại Đồng Nai là một chủ xe tìm thấy sự đồng điệu ấy. Sau khoảng 2 năm sử dụng, anh vẫn yêu thích kiểu dáng của chiếc VF 7 đã chọn làm ô tô đầu tiên. “Việc chọn xe cũng nói lên ít nhiều tính cách của tôi”, anh Tý khẳng định.

Tiện nghi để gắn bó mỗi ngày

Sức hút từ ngoại hình được tiếp nối khi người dùng bước vào cabin. VF 7 tổ chức khoang lái hướng tới người điều khiển, tạo cảm giác hiện đại nhưng vẫn chú trọng những thao tác sử dụng thường xuyên.

Màn hình trung tâm 12,9 inch là nơi tương tác với các chức năng trên xe. Hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD giúp người điều khiển theo dõi thông tin ngay phía trước.

Những chi tiết nội thất tiếp tục ngôn ngữ thiết kế riêng của VF 7. Vô lăng D-cut và dãy phím chuyển số gợi hình ảnh phím đàn piano mang tới điểm nhấn thị giác, giúp khoang lái có nét khác biệt mà vẫn gắn với công năng cụ thể.

Với người làm thời trang hay kiến trúc, sự hài hòa từ ngoài vào trong giúp trải nghiệm sở hữu trọn vẹn hơn. Ngoại thất tạo ấn tượng khi xuất hiện, còn cabin là không gian họ tiếp xúc mỗi ngày, từ lúc tới văn phòng, gặp khách tới những chuyến đi riêng.

Thiết kế thể thao cũng đi cùng khả năng phục vụ gia đình. VF 7 có chiều dài tổng thể 4.545 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm, tạo điều kiện bố trí không gian thoải mái cho 5 người ngồi. Người chọn xe vì phong cách vẫn có thể sử dụng phương tiện cho sinh hoạt chung và những kế hoạch đi xa.

Với anh Tý, điều này được thể hiện qua chuyến đưa gia đình về Quảng Trị với hành trình hơn 1.000 km. Chiếc xe anh yêu thích về thiết kế đồng thời đảm nhiệm vai trò phương tiện đi đường dài của cả nhà.

Anh cũng đánh giá cao khả năng cập nhật phần mềm, coi đây là điểm thú vị trong quá trình sử dụng. Sự mới mẻ vì thế được tiếp nối bằng trải nghiệm công nghệ, bên cạnh vẻ ngoài đã tạo thiện cảm ban đầu.

Với người làm sáng tạo, VF 7 mang tới sự đồng điệu giữa gu thẩm mỹ và cách sống. Một chiếc xe có nét riêng để yêu thích, đủ tiện nghi để dùng mỗi ngày giúp lựa chọn theo cảm xúc trở thành sự gắn bó lâu dài.