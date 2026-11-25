Lao ô tô xuống vách để thử độ bền

TPO - Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely có hướng đi táo bạo để quảng bá mẫu Lynk & Co 07 GT mới, bằng cách cho xe lao xuống vách đá nhằm chứng minh độ cứng vững và an toàn.

Thử nghiệm va chạm đặc biệt này được thực hiện trên một chiếc Lynk & Co 07 GT bản thương mại tại thành phố Trương Gia Khẩu (Trung Quốc).

Trong video được công bố, chiếc xe lao khỏi một đường dốc ở tốc độ khoảng 70 km/h, bay qua mép vách đá rồi tiếp đất bằng phần đầu xe. Sau đó, phương tiện tiếp tục nảy lên và lộn nhiều vòng trước khi dừng lại với 4 bánh xe chạm đất.

Màn 'test' xe mạo hiểm của Lynk & Co. Video: ICA

Đáng chú ý, sau cú va chạm mạnh, cả bốn cửa xe vẫn có thể mở bình thường. Kính cửa sổ hai bên và kính chắn gió dường như không bị vỡ, trong khi cửa sổ trời dù xuất hiện vết nứt nhưng không bị sập xuống. Geely cũng cho biết túi khí rèm bên hông xe duy trì áp suất trong hơn 6 giây.

Dù vậy, đây vẫn là màn thử nghiệm do chính nhà sản xuất thực hiện và chưa có kết quả kiểm chứng độc lập. Việc lặp lại chính xác các điều kiện cũng như kết quả thử nghiệm là điều gần như không thể, ngay cả khi Geely sử dụng thêm nhiều chiếc 07 GT khác. Trên thực tế, rất ít chủ xe có thể gặp tình huống tương tự khi sử dụng phương tiện.

Dẫu vậy, video phần nào cho thấy khả năng bảo vệ người ngồi trong xe trước những tình huống va chạm nghiêm trọng. Đây có thể là nguồn tham khảo trước cho những người đang tìm hiểu và muốn mua Lynk & Co 07 GT, trong bối cảnh mẫu xe hiện vẫn chưa trải qua các bài kiểm tra va chạm độc lập.

Lynk & Co 07 GT là mẫu xe mới của thương hiệu và chưa được mở bán đại trà.

Lynk & Co 07 GT là phiên bản wagon gầm thấp của mẫu 07 tiêu chuẩn, vừa có màn ra mắt tại châu Âu ở Paris trước khi mở bán chính thức tại thị trường này.

Đây cũng là mẫu wagon đầu tiên của thương hiệu Lynk & Co, sở hữu thiết kế thể thao với cụm đèn trước và sau sắc sảo. Xe còn có tùy chọn gói khí động học nhằm tăng vẻ hầm hố.

Cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co 07 GT là hệ truyền động hybrid EM-P, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.5L với hai mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 28,3 kWh.

Hệ truyền động này cho tổng công suất 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 765 Nm. Hiện Geely chưa công bố giá bán Lynk & Co 07 GT tại thị trường châu Âu.

Tại Việt Nam, các dòng xe Lynk & Co có nhà phân phối chính thức là Tasco Auto, thông qua hợp tác với tập đoàn Geely. Danh mục sản phẩm của hãng này hiện khá đa dạng về kiểu dáng từ sedan, crossover và SUV với nhiều kích cỡ gồm Lynk & Co 02, 03/03+, 01, 06, 08, 09 và Lynk & Co 900.

Trong số này, mẫu có giá thấp nhất là Lynk & Co 06, khởi điểm từ 679 triệu đồng. Ngược lại, mẫu SUV đầu bảng và có giá cao nhất là Lynk & Co 900, ở mức 3,069 tỷ đồng.