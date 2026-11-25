Honda nhá hàng loạt xe hybrid mới: CR-V và HR-V ‘lên đời’

TPO - Mẫu SUV Avancier vừa ra mắt tuần trước chỉ là một phần trong loạt xe hybrid mới mà Honda dự định tung ra thị trường cho tới năm 2030.

Honda xác nhận kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe hybrid thế hệ mới trên toàn cầu trước tháng 3/2030. Trong sự kiện giới thiệu mẫu Avancier gần đây, hãng đã hé lộ hình ảnh của 6 mẫu xe trong số này.

Dù các phương tiện đều được phủ kín, kiểu dáng tổng thể phần nào cho phép nhận diện những sản phẩm có thể xuất hiện trong tương lai.

Avancier﻿ là sản phẩm mở đường cho loạt xe Honda Hybrid mới.

Đáng chú ý nhất là mẫu xe thứ ba tính từ trái sang phải, có hình dáng giống một chiếc minivan cỡ lớn với nắp ca-pô cao. Honda chưa công bố thông tin cụ thể, nhưng nhiều khả năng đây là Odyssey thế hệ tiếp theo.

Hiện Honda Odyssey có hai phiên bản, gồm biến thể dành cho thị trường Bắc Mỹ và bản dành cho thị trường Trung Quốc/Nhật Bản. Tại quê nhà, Odyssey cạnh tranh với Toyota Alphard và Nissan Elgrand. Phiên bản mới của mẫu MPV Honda được kỳ vọng sẽ có động cơ V6 hybrid để cạnh tranh với các đối thủ.

Mẫu xe tiếp theo nằm ngay cạnh Avancier có kiểu dáng SUV nhỏ hơn đôi chút, nhiều khả năng là Honda CR-V thế hệ thứ bảy. Đây là dòng xe chủ lực của Honda ở nhiều thị trường trọng điểm, bao gồm Bắc Mỹ.

CR-V dự kiến ra mắt thế hệ mới vào năm 2027.

CR-V mới dự kiến sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung dạng mô-đun vừa ra mắt trên Avancier. Nền tảng này được kỳ vọng giúp giảm trọng lượng xe và chi phí sản xuất.

Xe cũng có thể được trang bị hệ truyền động hybrid tự sạc thế hệ mới của Honda, phát triển dựa trên động cơ 4 xi-lanh 2.0L được cải tiến đáng kể, nhẹ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn thế hệ trước.

Tương tự Avancier, động cơ này sẽ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh DualPower eAWD sử dụng hai mô-tơ điện, cùng công nghệ mô phỏng chuyển số S+ Shift của Honda.

Tiếp theo trong dãy xe được phủ kín, mẫu thứ ba tính từ Avancier có thiết kế thấp và vuốt thoải hơn. Đây có thể là Honda Civic hoặc Accord thế hệ tiếp theo.

Trong đó, Accord mới từng được hé lộ thông qua mẫu Hybrid Sedan Prototype với thiết kế sắc sảo và phần đuôi vuốt theo phong cách fastback.

Honda Hybrid Sedan Prototype được coi là bản xem trước của Honda Accord thế hệ mới.

Một mẫu xe mang kiểu dáng crossover tiếp theo cũng xuất hiện, nhiều khả năng là Vezel/HR-V thế hệ mới. Đây là dòng SUV đô thị cỡ nhỏ, cạnh tranh với Nissan Kicks, Toyota Corolla Cross.

Nằm giữa CR-V và mẫu sedan là một chiếc crossover khác, có thể là ZR-V thế hệ mới dành cho thị trường toàn cầu. Tại Mỹ, dòng xe này được biết đến với tên gọi HR-V. Ngoài ra, ở rìa ngoài cùng bên trái đoạn video còn xuất hiện một phần đầu xe có thiết kế thấp, nhưng hình ảnh chưa đủ rõ để xác định danh tính.

Các xe mẫu hybrid tương lai của Honda sẽ sử dụng logo chữ H phiên bản mới được tinh giản, đồng thời áp dụng ngôn ngữ thiết kế vuông vức hơn. Phong cách này đã phần nào được hé lộ trên mẫu Hybrid Sedan Prototype và Avancier.

Khoang nội thất của những mẫu xe mới cũng được kỳ vọng có màn hình kích thước lớn hơn, vô-lăng đáy phẳng tích hợp nút điều khiển và nhiều công nghệ tiên tiến.

Đoạn video giới thiệu ngắn mới chỉ hé lộ 7 trong tổng số 15 mẫu hybrid Honda dự kiến ra mắt toàn cầu trong khoảng 3 năm rưỡi tới. Điều này đồng nghĩa rằng vẫn còn nhiều sản phẩm chưa được công bố, và hãng xe Nhật có thể sẽ hé lộ thêm trong thời gian tới.