Toyota Land Cruiser FJ hầm hố với gói độ 'thuần' off-road

TPO - Phiên bản độ mới do hãng Kuhl Racing phát triển đang thu hút sự chú ý khi mang đến cho Toyota Land Cruiser FJ diện mạo hầm hố hơn và nhiều nâng cấp phục vụ khả năng off-road.

Hãng độ Nhật Bản Kuhl Racing vừa giới thiệu gói nâng cấp toàn diện mang tên Iron Build dành cho Land Cruiser FJ. Các thay đổi bao gồm hệ thống treo nâng gầm, lốp địa hình kích thước lớn, cản trước và sau thiết kế mới cùng nhiều chi tiết tạo hình lấy cảm hứng từ những mẫu Land Cruiser cổ điển.

Gói độ hiện vẫn trong giai đoạn phát triển ý tưởng, nhưng Kuhl Racing kỳ vọng có thể sớm đưa sản phẩm vào thực tế.

Phác họa Toyota Land Cruiser FJ bản đèn tròn với gói độ Iron Build. Ảnh: Kuhl Racing

Những thay đổi đáng chú ý nhất tập trung ở phần đầu xe. Kuhl Racing thay thế cản nguyên bản bằng thiết kế mới có kích thước lớn và hầm hố hơn, tích hợp tấm bảo vệ gầm. Hệ thống treo nâng cao cũng giúp tăng khoảng sáng gầm, đồng thời tạo không gian lắp đặt bộ lốp địa hình cỡ lớn.

Cụ thể, hãng độ kết hợp hệ thống treo nâng gầm với bộ mâm 18 inch sử dụng lốp Dunlop Grantrek. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mâm kích thước 20 hoặc 22 inch nếu muốn tăng vẻ thể thao và hầm hố cho xe.

Kuhl Racing đang phát triển thêm bộ khung bảo vệ đầu xe bằng thép tích hợp thanh đèn LED. Đèn pha tròn tùy chọn cũng được cung cấp nhằm tạo điểm nhấn cổ điển cho mẫu SUV.

Phía sau xe được nâng cấp với cản mới đồng bộ phong cách thiết kế ở đầu xe. Ngoài ra, Kuhl Racing dự kiến bổ sung giá treo lốp dự phòng phía sau, giá nóc, cánh gió cuối nóc và hệ thống ống xả với bốn đầu ra. Bộ bọc ghế thiết kế riêng cũng nằm trong danh sách phụ kiện dự kiến cung cấp, giúp chủ xe cá nhân hóa khoang nội thất.

Không chỉ dừng lại ở các thay đổi ngoại hình, Kuhl Racing còn lên kế hoạch phát triển hệ thống treo có thể điều chỉnh, nâng cấp hệ thống phanh và bộ siêu nạp dành cho động cơ, nhằm cải thiện khả năng vận hành của Land Cruiser FJ.

Tại Nhật Bản, gói nâng cấp Iron Build Full Customization Plan có giá 1.032.130 Yên (khoảng 167 triệu đồng). Nếu tính cả chi phí mua xe Land Cruiser FJ, giá khởi điểm cho toàn bộ cấu hình độ vào khoảng 5,25 triệu Yên (tương đương 850 triệu đồng).

Với hệ thống treo nâng gầm, bộ mâm lốp địa hình và các chi tiết thân xe mới, gói Iron Build mang đến diện mạo hoàn toàn khác cho Land Cruiser FJ. Những nâng cấp về hệ thống treo, phanh và động cơ nếu được hoàn thiện cũng có thể giúp mẫu SUV này tăng sức hấp dẫn đối với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng xe đi off-road.

Tuy nhiên, gói độ hiện chỉ mới được giới thiệu tại Nhật Bản trong khi không phải thị trường nào cũng có bán Land Cruiser FJ chính hãng.

Tại Việt Nam, Toyota Land Cruiser FJ ra mắt lần đầu vào tháng 7/2026. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và bán ra với một phiên bản duy nhất, giá từ 1,198 tỷ đồng.