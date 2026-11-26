Mẫu SUV từng bán ở Việt Nam ‘lột xác’: Đầu kiểu Jeep, đuôi Range Rover

TPO - Hãng xe Hàn Quốc KGM sắp ra mắt SUV Rexton bản mới, với thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ một số mẫu xe phương Tây.

KG Mobility (KGM), tiền thân là SsangYong, vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về thế hệ mới của mẫu SUV đầu bảng Rexton, dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2027. So với các thế hệ trước, mẫu xe mới sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, không chỉ ở thiết kế mà còn cả kết cấu khung gầm và hệ truyền động.

Ra mắt lần đầu vào năm 2001, Rexton sử dụng khung gầm rời phát triển từ nền tảng của bán tải Musso, kết hợp động cơ được cấp phép công nghệ từ Mercedes-Benz. Thế hệ đầu tiên do hãng thiết kế Italdesign Giugiaro chấp bút, trải qua nhiều lần nâng cấp và duy trì vòng đời tới 16 năm.

Mẫu Rexton phiên bản thế hệ thứ 2 vẫn sử dụng logo SsangYong cũ.

Thế hệ thứ hai xuất hiện vào năm 2017 với thiết kế hiện đại hơn và khung gầm rời mới, tiếp tục chia sẻ nền tảng với Musso. Phiên bản này vẫn đang được bán trên thị trường sau lần nâng cấp nhẹ gần nhất vào năm 2023. Đáng chú ý, xe vẫn sử dụng logo SsangYong cũ dù thương hiệu đã chuyển đổi sang KGM trong cùng năm.

Thế hệ thứ ba sắp ra mắt có tên gọi KGM Rexton PHEV, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV này được trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc. Không chỉ thay đổi động cơ, Rexton mới còn được cho là sẽ từ bỏ kết cấu khung gầm rời để chuyển sang khung gầm liền khối.

Theo các nguồn tin, nền tảng mới của xe là T2X do Chery phát triển, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai hãng. Sự thay đổi này cũng khiến Rexton đi theo hướng phát triển khác với mẫu bán tải Musso thế hệ mới sử dụng khung gầm rời, ra mắt vào năm ngoái.

Qua những hình ảnh được công bố, thiết kế Rexton mới cho thấy ảnh hưởng từ nhiều xu hướng tạo hình hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED hai tầng thanh mảnh, hai bên lưới tản nhiệt 5 nan phát sáng.

Kết hợp cùng nắp ca-pô vuông vức và cản trước hầm hố, mẫu SUV Hàn Quốc mang diện mạo gợi liên tưởng đến các dòng xe Jeep, đồng thời có một số đường nét tương đồng GMC Hummer EV và Dacia Duster.

Đáng chú ý, mẫu bán tải KGM Musso cũng sử dụng lưới tản nhiệt 5 nan tương tự, nhưng kết hợp cụm đèn pha mang phong cách Ford F-Series.

Ở phía sau, Rexton mới lại mang nhiều dấu ấn thiết kế của Range Rover. Cửa hậu, cụm đèn LED đặt dọc và đèn báo rẽ ẩn tạo nên diện mạo tương đồng các mẫu SUV hạng sang Anh quốc.

Một số chi tiết cũng có thể gợi liên tưởng đến Rolls-Royce Cullinan. Để khẳng định nhận diện thương hiệu, KGM bố trí dòng chữ Rexton ngay phía trên vị trí lắp biển số.

Những đường nét gợi nhớ Range Rover cũng làm dấy lên khả năng thiết kế của Rexton chịu ảnh hưởng từ Jaecoo 7, mẫu SUV mang phong cách tương tự của đối tác Trung Quốc Chery.

Theo tờ Financial News, đại diện KGM cho biết quá trình sản xuất thử nghiệm Rexton PHEV đã bắt đầu từ tháng 10/2026. Một số xe nguyên mẫu hiện được đưa vào thử nghiệm phát triển trên đường giao thông công cộng.

Hãng dự kiến công bố thêm thông tin về mẫu SUV đầu bảng này trong tháng 12/2026, trước khi chính thức mở bán tại Hàn Quốc vào tháng 1/2027.

Mẫu Ssangyong Rexton từng nổi danh tại Việt Nam vào những năm 2008-2009.

Thương hiệu SsangYong từng có thời gian được bán ở Việt Nam, bao gồm cả mẫu Rexton trước khi rút khỏi thị trường vào năm 2018. Giai đoạn 2022-2023, KGM thâu tóm SsangYong và đổi tên.

Cũng trong năm 2023, từng xuất hiện thông tin về việc KGM có kế hoạch xuất khẩu xe hơi sang Việt Nam vào năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch từ đó cho đến nay gần như không có tiến triển.