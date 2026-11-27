Tesla Cybertruck thành hàng hot trên thị trường xe cũ

TPO - Trong bối cảnh Tesla đã xác nhận kế hoạch thu hẹp và tiến tới dừng sản xuất, mẫu bán tải điện Cybertruck đang là món hàng hot trên thị trường ô tô đã qua sử dụng tại Mỹ.

Theo nghiên cứu của iSeeCars, dữ liệu trong tháng 10/2026 cho thấy Tesla Cybertruck đã qua sử dụng chỉ mất trung bình 39,1 ngày lưu tại đại lý trước khi tìm được chủ nhân mới.

Con số này nhanh hơn 26,4 ngày so với mức trung bình 65,5 ngày của toàn thị trường bán tải cũ. Mẫu bán tải điện của Tesla đứng thứ 16 trong danh sách những mẫu xe đã qua sử dụng bán nhanh nhất nước Mỹ.

Tesla Cybertruck dẫn đầu về tốc độ bán ra ở phân khúc bán tải cũ tại Mỹ.

Ông Karl Brauer, chuyên gia phân tích cấp cao của iSeeCars, nhận định giá nhiên liệu neo cao cùng sự sụt giảm mạnh về giá trị xe đã qua sử dụng đang làm thay đổi lợi thế cạnh tranh của ô tô điện.

Theo ông, người mua xe cũ thường quan tâm nhiều đến lợi ích về mặt kinh tế, trong khi giá nhiên liệu tăng 20-30% khiến lợi thế tiết kiệm chi phí vận hành của xe điện trở nên đáng chú ý hơn.

Dữ liệu của iSeeCars được tổng hợp từ hơn 1,1 triệu giao dịch ô tô đã qua sử dụng có tuổi đời từ 1-5 năm trong tháng 10/2026. Với thời gian tiêu thụ trung bình 39,1 ngày, Cybertruck vượt qua tất cả mẫu bán tải khác trong nghiên cứu, bất kể sử dụng động cơ xăng hay hệ truyền động điện.

Mẫu xe này thậm chí có tốc độ bán nhanh hơn hai sản phẩm chủ lực của Tesla là Model 3, với 39,5 ngày, và Model Y, với 39,8 ngày.

Kết quả trên xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Tesla xác nhận kế hoạch thu hẹp và tiến tới ngừng sản xuất Cybertruck vào giữa năm 2027. Điều này khiến ngay cả xe mới cũng mất giá nhanh, kéo theo việc những chiếc Cybertruck đã qua sử dụng càng trở nên dễ tiếp cận hơn với người mua.

Tesla sẽ khai tử Cybertruck từ giữa năm sau.

Đáng chú ý, xe bán tải điện chiếm 4 trong 10 vị trí có tốc độ tiêu thụ nhanh nhất phân khúc. Ở chiều ngược lại, Chevrolet Silverado EV là mẫu bán tải có tốc độ tiêu thụ chậm nhất trong danh sách 24 xe được khảo sát. Mẫu xe này mất trung bình 107,5 ngày để tìm được người mua, lâu hơn 68,4 ngày so với Cybertruck.

Ford Maverick Hybrid là mẫu xe bám sát Cybertruck nhất với thời gian tiêu thụ 43,3 ngày. Xếp tiếp theo là Rivian R1T với 45,2 ngày và Ford F-150 Lightning với 47,4 ngày.

Trong tháng 10/2026, ô tô điện đã qua sử dụng tại Mỹ mất trung bình 45,6 ngày để tìm được chủ mới, nhanh hơn xe hybrid (54,5 ngày) và xe sử dụng động cơ xăng (61 ngày). Theo iSeeCars, xe điện cũ có tốc độ tiêu thụ nhanh hơn khoảng 25% so với xe chạy xăng.

Trong danh sách 25 mẫu xe cũ bán nhanh nhất toàn thị trường, có tới 16 mẫu là ô tô thuần điện. Audi A4 Allroad dẫn đầu với thời gian tiêu thụ trung bình chỉ 33,7 ngày.

Ở chiều ngược lại, Cadillac Escalade IQ là mẫu xe bán chậm nhất trong toàn bộ nghiên cứu, với thời gian tồn kho trung bình 134,3 ngày. Những cái tên tiếp theo gồm Ford Escape Plug-in Hybrid, Lincoln Corsair Hybrid và Chevrolet Silverado EV.

Theo nhận định của Motor1, yếu tố hàng đầu để giúp một mẫu xe cũ bán được nhanh đó là phải có mức giá hấp dẫn, đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng của người mua. Ngược lại, những xe có giá cao gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm người mua, bất kể sử dụng động cơ đốt trong hay thuần điện.