SUV 7 chỗ đua ưu đãi cuối năm, giảm hơn 200 triệu đồng

Các mẫu SUV 7 chỗ từ thương hiệu Trung Quốc, Hàn Quốc đến Nhật Bản đều đang được áp dụng mức ưu đãi lớn giai đoạn cuối năm, giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục đến hàng trăm triệu.

Các mẫu SUV 7 chỗ từ thương hiệu Trung Quốc, Hàn Quốc đến Nhật Bản đều đang được áp dụng mức ưu đãi lớn giai đoạn cuối năm, giúp khách hàng tiết kiệm hàng chục đến hàng trăm triệu.

Bước vào những tháng cuối năm, cuộc đua khuyến mại trên thị trường ôtô Việt tiếp tục sôi động. Không chỉ nhóm xe phổ thông, nhiều mẫu SUV 7 chỗ cũng được hãng và đại lý áp dụng các chương trình giảm giá lớn nhằm thu hút khách hàng.

Đáng chú ý, bên cạnh những cái tên quen thuộc như Mitsubishi Destinator hay Mazda CX-8, ngay cả những mẫu SUV có giá niêm yết vượt một tỷ đồng cũng được đưa về ngưỡng giá dễ tiếp cận hơn sau ưu đãi.

Mitsubishi Destinator ưu đãi phí trước bạ

Mitsubishi tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho Destinator trong tháng gần cuối năm. Cụ thể, khách hàng mua phiên bản Premium được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 78 triệu đồng.

Khách mua Destinator bản Ultimate được nhận hỗ trợ khoảng 50% lệ phí trước bạ, tương đương 43 triệu đồng, cùng phiếu nhiên liệu trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Mẫu SUV 7 chỗ từ Mitsubishi giảm đến 68 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Hiện Mitsubishi Destinator có giá niêm yết lần lượt 780 và 855 triệu đồng cho 2 phiên bản. Như vậy, nếu quy đổi phần hỗ trợ lệ phí trước bạ, chi phí mua xe của bản Premium được giảm tương đương xuống mức 702 triệu đồng, trong khi bản Ultimate nhận tổng quyền lợi khoảng 68 triệu đồng.

Mua Mazda CX-8 tiết kiệm hàng chục triệu đồng

Ở phân khúc SUV cỡ D, Mazda CX-8 cũng đang được áp dụng chương trình khuyến mại tương đương 50% lệ phí trước bạ trong tháng 11.

Theo thông báo từ Mazda Việt Nam, mẫu SUV 7 chỗ này có giá chào bán từ 889 triệu đồng. Đây là mức giá dành cho phiên bản Luxury, thấp hơn 10 triệu đồng so với giá công bố 899 triệu đồng trước đó.

Việc duy trì ưu đãi phí trước bạ cùng mức giá dưới một tỷ đồng tiếp tục giúp Mazda CX-8 cạnh tranh trong nhóm SUV dành cho gia đình, đặc biệt khi đặt cạnh các đối thủ cùng kích thước vốn có giá niêm yết trên một tỷ đồng như Ford Everest hay Hyundai Santa Fe...

Isuzu mu-X giảm hơn 200 triệu đồng

Một trong những cái tên đáng chú ý nhất ở nhóm SUV 7 chỗ trong tháng 11 là Isuzu mu-X. Khác với Mitsubishi hay Mazda, mức ưu đãi của mẫu xe này lên đến hàng trăm triệu đồng, áp dụng cho cả những xe sản xuất năm 2026.

Theo chương trình được Isuzu Việt Nam công bố, khách hàng mua các phiên bản mu-X Sport, Prestige và Premium được hưởng ưu đãi với giá trị tiết kiệm lên đến 18% giá niêm yết.

Theo cập nhật của phóng viên, tại một số đại lý, mu-X Sport bản 4x4 AT và Prestige 4x2 AT sản xuất năm 2026 được chào bán ở mức 986 triệu đồng. So với giá niêm yết lần lượt 1,204 tỷ và 1,209 tỷ đồng, mức giảm tương ứng khoảng 218-223 triệu đồng.

Phiên bản Premium 4x4 AT cao cấp nhất cũng được giảm đến 231 triệu đồng, từ mức 1,302 tỷ xuống còn 1,071 tỷ đồng.

Một số đại lý đang chào bán mu-X với giá dưới một tỷ đồng cho các mẫu xe số VIN 2025. Ảnh: Isuzu.

Đáng chú ý, những chiếc mu-X sản xuất năm 2025 còn được một số đại lý chào bán với giá thấp hơn. Trong đó, bản Sport 4x4 AT có nơi được báo giá khoảng 927 triệu đồng, trong khi bản Prestige 4x2 AT giảm xuống khoảng 948 triệu đồng.

Như vậy, người mua có ngân sách dưới một tỷ đồng vẫn có thể tiếp cận các phiên bản khá cao của dòng SUV khung gầm rời này, thay vì chỉ giới hạn ở phiên bản tiêu chuẩn. Theo thông báo từ hãng, chương trình hỗ trợ dành cho 3 phiên bản mu-X kể trên kéo dài từ ngày 2/11/2026 đến hết ngày 31/1/2027.

Honda CR-V giảm tiền mặt

Không nằm trong danh sách ưu đãi chính hãng tháng 11 của Honda, song CR-V vẫn được một số đại lý triển khai chính sách giảm tiền mặt riêng.

Theo ghi nhận từ phóng viên, tại một đại lý Honda khu vực miền Nam, phiên bản CR-V G được chào bán kèm khoản giảm trực tiếp 45 triệu đồng, đi kèm loạt quà tặng chính hãng.

Với mức niêm yết 1,039 tỷ đồng, sau khi áp dụng ưu đãi, giá của mẫu SUV phiên bản 7 chỗ được giảm xuống còn khoảng 994 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh.

Hyundai Santa Fe khuyến mại đến 220 triệu đồng

Ở nhóm SUV Hàn Quốc, Hyundai Santa Fe tiếp tục gây chú ý với tổng giá trị khuyến mại lên đến 220 triệu đồng trong tháng 11.

Đây là mức hỗ trợ lớn nhất trong chương trình bán hàng tháng 11 do TC Group công bố, bao gồm giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên cùng gói gia hạn bảo hành đến 8 năm hoặc 120.000 km.

Tổng giá trị ưu đãi cho Hyundai Santa Fe vượt ngưỡng 200 triệu đồng. Ảnh: TC Group.

Hiện Santa Fe có giá niêm yết khởi điểm 1,069 tỷ đồng cho phiên bản Exclusive. Dù tổng giá trị khuyến mại lên đến 220 triệu đồng, người mua không thể mặc định giá xe sau giảm chỉ còn 849 triệu đồng, bởi một phần ưu đãi là các quyền lợi dịch vụ và hậu mãi.

Vì vậy, với khách hàng muốn sở hữu Santa Fe trong ngưỡng ngân sách một tỷ đồng, khoản giảm tiền mặt thực tế tại đại lý sẽ là yếu tố quyết định.

SUV 7 chỗ Trung Quốc cũng giảm giá

Không đứng ngoài cuộc đua khuyến mại, Tasco Auto cũng triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn, áp dụng với loạt xe thuộc thương hiệu Geely.

Trong đó, Okavango là mẫu SUV 7 chỗ được hãng áp dụng giá bán ưu đãi từ 694 triệu đồng trong tháng 11. Trước đó, Geely Okavango được giới thiệu tại Việt Nam với 2 phiên bản Executive và Premium, giá niêm yết lần lượt 739 và 799 triệu đồng.

Như vậy, giá khởi điểm sau ưu đãi của Okavango đã giảm khoảng 45 triệu đồng so với thời điểm mở bán. Mức giá này giúp mẫu SUV Trung Quốc tiếp tục cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Destinator, đồng thời tiếp cận nhóm khách hàng đang cân nhắc các mẫu MPV 7 chỗ tầm giá 600-800 triệu đồng.

Giá bán của Geely Okavango về dưới mốc 700 triệu đồng dịp cuối năm. Ảnh: Đan Thanh.

Nhìn chung, nhóm SUV 7 chỗ trong tháng 11 đang có sự phân hóa rõ rệt về hình thức khuyến mại. Một số hãng tập trung hỗ trợ lệ phí trước bạ, trong khi các mẫu xe có giá niêm yết cao hơn lại được giảm trực tiếp hàng trăm triệu đồng.

Với ngân sách dưới một tỷ đồng, người mua nay có thể cân nhắc nhiều lựa chọn từ SUV đô thị 3 hàng ghế đến các mẫu xe cỡ D, thậm chí SUV khung gầm rời. Điều quan trọng là xác định mức tiền thực trả cho đúng phiên bản, thay vì chỉ nhìn vào con số ưu đãi tối đa được công bố.