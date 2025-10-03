Đại tướng Phan Văn Giang: An Giang có không gian phát triển rộng mở, tiềm năng bứt phá mạnh mẽ

TPO - Sau hai ngày làm việc, chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, An Giang có không gian phát triển rộng mở, tiềm năng bứt phá mạnh mẽ sau hợp nhất, tỉnh cần tập trung giải pháp cho giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, An Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người cộng sản kiên trung. Nhân dân An Giang anh dũng, cần cù, sáng tạo, đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, sau sáp nhập, An Giang có không gian phát triển rộng mở, nguồn nhân lực dồi dào, hạ tầng đồng bộ cùng tiềm năng du lịch, kinh tế biển đang trên đà tăng trưởng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2020 - 2025, GRDP bình quân của tỉnh tăng 6,2%/năm; thu ngân sách bảo đảm cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội; du lịch, dịch vụ tăng trưởng mạnh với lượng khách bình quân tăng hơn 15,9%/năm; xuất khẩu thủy sản tăng 10%/năm; hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay được đầu tư đồng bộ.

Tuy nhiên, theo Đại tướng Phan Văn Giang, An Giang vẫn đối diện nhiều hạn chế về hạ tầng, quy mô doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao và thách thức từ an ninh phi truyền thống. Đại tướng yêu cầu tỉnh phát huy tiềm năng, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hướng đến phát triển bền vững.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về định hướng nhiệm kỳ mới, Đại tướng Phan Văn Giang nêu 6 trọng tâm với An Giang: Phát triển kinh tế biển, trong đó Phú Quốc với cơ chế đặc thù trở thành đầu tàu; hoàn thiện hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay; đẩy mạnh chính quyền số, thu hút đầu tư công nghệ cao; thúc đẩy khoa học - công nghệ, kinh tế tư nhân và chuyển đổi số; chăm lo văn hóa - xã hội, đào tạo nhân lực chất lượng cao; củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân”; và tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chiều cùng ngày, các đại biểu dự Đại hội đã thông qua Nghị quyết cho nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, trung tâm kinh tế biển mạnh, Phú Quốc đạt tầm vóc quốc tế.

Nghị quyết cũng đặt ra 36 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, trong đó tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 11% trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.300 USD...

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu bế mạc Đại hội.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra; thảo luận, thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng. Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh, có hạ tầng đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi số trong giáo dục, y tế vào nhóm dẫn đầu; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

“Thành công của Đại hội tạo nên sức mạnh, cổ vũ toàn Đảng bộ và nhân dân An Giang vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng một An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, ông Hải khẳng định.