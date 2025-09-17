Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei hội đàm tại Hà Nội

Ngày 17/9, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan - Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei, cùng các thành viên trong đoàn tới thăm chính thức Việt Nam và tham dự cuộc hội đàm quân sự cấp cao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đón Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan tới thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì hội đàm.

Tại hội đàm sau lễ đón, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Nhấn mạnh chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Brunei ngày càng được tăng cường, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng, hai bên sẽ đạt được nhận thức chung sau hội đàm, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua, nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế tham vấn giữa lực lượng Hải quân và Không quân hai nước; cử tàu thăm, giao lưu, trao đổi chuyên môn; đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Quang cảnh lễ đón Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác; đồng thời đánh giá cao Tài liệu chiến lược “ADMM và ADMM+ sẵn sàng cho tương lai” do Brunei và Singapore xây dựng, sáng kiến “An ninh Cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới nước” do Brunei, Singapore và Thái Lan đồng đề xuất.

Về tình hình biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp nhằm triển khai hiệu quả một số nội dung, gồm: duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác như tham vấn giữa các quân chủng và Nhóm làm việc chung về hợp tác quân sự, quốc phòng.

Quang cảnh hội đàm.

Hai bên thúc đẩy hợp tác đào tạo; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, tìm kiếm - cứu nạn, chống khủng bố, an ninh mạng; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Phát biểu tại hội đàm, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan bày tỏ thống nhất với các nội dung mà Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã nêu; đồng thời cho rằng, có thể nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Dịp này, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei gửi lời chúc mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam đã thành công tốt đẹp, qua đó thể hiện rõ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.