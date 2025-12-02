Đà Nẵng phân bổ hơn 76 tỷ đồng cứu trợ sau thiên tai

TPO - Hơn 76 tỷ đồng được phân bổ cho 62 xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng để khắc phục thiệt hại, tái thiết hạ tầng sau đợt bão, mưa lũ vừa qua.

Ngày 2/12, Ban Vận động cứu trợ (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng) cho biết vừa có quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn cứu trợ thành phố cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nông, lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa và các công trình hạ tầng thiết yếu sau thiên tai.

Đà Nẵng phân bổ 76 tỷ đồng để hỗ trợ các xã, phường khắc phục hậu quả thiên tai.

﻿Ảnh: Giang Thanh

Cụ thể, hơn 76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ thành phố sẽ được phân bổ cho 62 đơn vị, địa phương để khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ vừa qua. Các hoạt động cụ thể gồm: hỗ trợ thiệt hại về nông, lâm nghiệp; mua sắm, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, sửa chữa nhỏ các công trình trường học; trạm y tế xã, phường; nhà văn hóa thôn, tổ dân phố…; sửa chữa nhỏ mương thoát nước, cống thoát nước, mương thủy lợi; khắc phục hư hỏng nhỏ các tuyến đường dân sinh…

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, Ban Vận động cứu trợ các địa phương được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phối hợp với UBND cùng cấp sử dụng nguồn kinh phí nêu trên đúng mục đích, đúng nội dung, bảo đảm theo quy định, kịp thời, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định số 2788/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 18 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ (đợt 2) tại 16 xã, phường.

Cụ thể: hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã đối với các xã Tam Mỹ, Thạnh Bình, Thăng Trường. Các xã, phường Hòa Khánh, Tam Kỳ, Hương Trà, Núi Thành, Tam Anh, Đức Phú, Chiên Đàn, Tiên Phước, Quế Sơn, Tam Hải, Tân Hiệp được hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã, phường. Phường Sơn Trà, Cẩm Lệ được hỗ trợ 500 triệu đồng/phường.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn 4392/UBND-PTDS về triển khai thực hiện Công điện số 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Từ ngày 1/12, Đà Nẵng triển khai "Chiến dịch Quang Trung" giúp người dân xây mới, sửa chữa nhà bị sập đổ, trôi, hư do các đợt bão, mưa lũ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu phát động và triển khai ngay “Chiến dịch Quang Trung” từ ngày 1/12, huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua.

Các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị cùng chung tay hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.