Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên quốc lộ 27C

TPO - Mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 11 khiến nhiều đoạn quốc lộ 27C qua Lâm Đồng sạt lở, hư hỏng nặng, buộc tỉnh phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến này.

Ngày 28/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hai đoạn Km65+800 và Km117+450 trên quốc lộ 27C.

Quốc lộ 27C là trục huyết mạch nối Nha Trang - Đà Lạt.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ giữa tháng 11 đến nay, mưa lớn kéo dài khiến các vị trí qua xã Lạc Dương và phường Lâm Viên - Đà Lạt liên tục sạt lở, làm hư hỏng nhiều hạng mục an toàn giao thông, gây chia cắt tuyến.

Quốc lộ 27C là trục huyết mạch nối Nha Trang - Đà Lạt của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trước đó, đêm 16/11, xe khách Phương Trang lưu thông qua đèo Khánh Lê giữa mưa lớn thì bị đá tảng từ taluy dương rơi xuống, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương. Sau vụ việc, quốc lộ 27C tiếp tục phát sinh thêm nhiều điểm sạt lở.

Đến ngày 24/11, tỉnh Khánh Hòa cũng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng, đặc biệt trên đèo Khánh Lê. Đến nay, quốc lộ 27C vẫn chưa thể thông tuyến do nguy cơ sạt lở còn rất lớn.