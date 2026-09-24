Cực tăng trưởng mới Quảng Ngãi: 'Đường đã rõ, chúng ta quyết tâm làm'

report Nhiều câu hỏi 'nóng'

* Ông Phan Long - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi:

Tỉnh có tiềm lực và lợi thế lớn, nhưng muốn biến lợi thế thành động lực phát triển thì trước hết phải thay đổi tư duy. Không chỉ nhìn vào những gì mình đang có. Vì vậy Quảng Ngãi cần làm gì để những lợi thế đó thực sự tạo ra giá trị và đóng góp cho tăng trưởng?

Trước hết, phải thay đổi cách tiếp cận. Không chỉ làm những việc mang tính ngắn hạn, mà phải xác định rõ những ngành, lĩnh vực có khả năng dẫn dắt, tạo ra giá trị và việc làm bền vững cho người dân.

Ông Phan Long - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ hai là phải chú trọng nguồn nhân lực. Quảng Ngãi cần một chiến lược dài hạn để đào tạo, thu hút và giữ chân con người. Khi có nguồn nhân lực chất lượng, đặc biệt là đội ngũ người trẻ được đào tạo bài bản và có cơ hội phát triển, đó sẽ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong tương lai.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cần tiếp tục xây dựng hình ảnh và nâng cao sức hấp dẫn của địa phương, tạo môi trường thuận lợi để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội phát triển tại đây.

Một vấn đề quan trọng khác là thu hút nguồn lực bên ngoài. Chúng ta không thể phát triển chỉ dựa vào nguồn lực nội tại. Quảng Ngãi cần tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế; đồng thời kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, các trung tâm sản xuất với hệ thống hạ tầng, dịch vụ và nguồn nhân lực của tỉnh.

Quảng Ngãi có nhiều lợi thế và những nguồn lực rất đặc thù. Tuy nhiên, lợi thế chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được kết nối, tổ chức và khai thác hiệu quả. Muốn mở đường cho nguồn lực phát triển, chúng ta cũng cần những cơ chế, chính sách phù hợp. Chính sách phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, người dân phát triển sản xuất, đồng thời mở không gian để những ý tưởng mới, sản phẩm mới và con người mới có cơ hội phát triển.

Tôi cho rằng đây không phải câu chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Quảng Ngãi cần một quá trình liên tục đổi mới, hoàn thiện sản phẩm, mở rộng hợp tác và phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu cuối cùng là tạo dựng một môi trường đủ sức hấp dẫn để các thế hệ hôm nay và mai sau nhìn thấy tương lai của mình tại Quảng Ngãi. Khi đó, những tiềm năng, lợi thế hiện có mới thực sự được chuyển hóa thành giá trị, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao đời sống người dân.

* Ông Đặng Phú Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi:

Để đạt tăng trưởng hai con số, người làm trực tiếp vẫn là doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm doanh thu được trên 9.600 tỷ, tức là tăng hơn cùng kỳ năm ngoái là 17%. Lợi nhuận trước thuế là 1.620 tỷ, tăng khoảng 8% và nộp ngân sách là 741 tỷ, tăng 24%.

Ông Đặng Phú Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Các doanh nghiệp cần cam kết tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực cho ngân sách của tỉnh, nộp thuế cho tỉnh; tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, nhất là các dự án có hàm lượng công nghệ cao, sản xuất ra nhiều sản phẩm mới với khả năng lan tỏa lớn; phát triển chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, hợp tác xã, nhà cung cấp và các doanh nghiệp, tạo ra hệ sinh thái sản xuất có sức cạnh tranh mạnh. Cùng đó đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đưa các sản phẩm thương hiệu Quảng Ngãi xuất khẩu.

Đại diện Công ty CP Đường Quảng Ngãi đề xuất đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và năng lượng hạ tầng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học, người dân; lấy hiệu quả thực tế của các dự án và khả năng tạo ra giá trị gia tăng làm thước đo; hình thành các cơ sở chế biến hỗ trợ đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.

* TS. Trần Thị Trương - Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Marketing tại Quảng Ngãi:

Thực tế hiện các trường tại Quảng Ngãi tuyển sinh khá khó khăn. Lý do không chỉ ở nhà trường vì cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chất lượng đào tạo…. vẫn đáp ứng. Nếu học sinh, sinh viên về Quảng Ngãi học thì không chỉ có lợi cho nhà trường mà việc khai thác hạ tầng, dịch vụ đều rất tốt, người dân cũng tăng thêm thu nhập. Vì vậy nhà trường rất muốn biết rõ nguyên nhân tại sao?

TS.Trần Thị Trương - Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tài chính - Marketing tại Quảng Ngãi.

Tiến sĩ Trần Thị Trương cũng đề xuất tỉnh cần đồng hành cùng các trường để thu hút thêm học sinh, sinh viên. Chẳng hạn như có cơ chế tuyển dụng những người học trên địa bàn.

* PGS, TS. Bùi Quang Bình - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng:

Câu chuyện về tuyển sinh không chỉ là câu chuyện đơn lẻ của các trường địa phương ở Quảng Ngãi mà là câu chuyện chung của các Đại học các tỉnh.

Học sinh khi lựa chọn trường sẽ lựa chọn hệ sinh thái để vừa học, vừa làm. Không nên có tư duy là các trường tỉnh là đào tạo nhân lực cho Quảng Ngãi. Việc phân công lao động hiện đã đi rất sâu, khi cơ sở hạ tầng tốt, kể cả ở Đà Nẵng hay TPHCM ra Quảng Ngãi rất bình thường.

PGS, TS. Bùi Quang Bình - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Vấn đề của chúng ta không phải là đào tạo tất cả. Nếu môi trường của địa phương tốt, thì lao động nó sẽ dịch chuyển. Còn lại là cuộc cạnh tranh của các trường đại học, các cơ sở đào tạo, phải nâng cao chất lượng, có hệ sinh thái để thu hút sinh viên.