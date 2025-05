Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ ở Đà Nẵng

TPO - Chiều 30/5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6/2025 đối với 2 Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng.