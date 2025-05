Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an tại Vĩnh Long

TPO - Ngày 29/5, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho sĩ quan nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân năm 2025.

Năm 2025, công an tỉnh Vĩnh Long có 601 cán bộ chiến sĩ đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Trong đó, có 7 đồng chí thuộc quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và 594 đồng chí thuộc quyền quyết địnhGiám đốc Công an tỉnh.

Trong đợt này, đồng chí Trà Quang Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - được nâng lương cấp bậc hàm Đại tá vượt khung, đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá trước niên hạn một năm.

Tại buổi lễ, có 357 đồng chí có cấp bậc hàm từ Thiếu tá trở lên được Ban Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định trực tiếp. Giám đốc công an tỉnh giao lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng cấp, nâng lương cho các cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị mình theo kế hoạch chung của Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với những nỗ lực, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ trong công tác, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong việc thực hiện chính sách đối với lực lượng Công an nhân dân.

Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long cũng mong muốn các đồng chí được thăng cấp, nâng lương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.