Thủ tướng bổ nhiệm trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn giữ chức trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Cụ thể, ngày 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 399/QĐ-TTg ngày 25/2/2025, bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an giữ chức Trợ lý Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau. Trước khi giữ cương vị Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị, ông Nguyễn Ngọc Toàn từng làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị Công an nhân dân.

Trước đó, chiều 25/2, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Cục trưởng kể từ ngày 25/2/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long chúc mừng Đại tá Vũ Văn Tấn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Thứ trưởng khẳng định, Đại tá Vũ Văn Tấn là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá và cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị, trên cương vị mới, Đại tá Vũ Văn Tấn tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hoàn thiện thể chế, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ về các chủ trương, giải pháp gắn liền công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội với quản lý dữ liệu dân cư, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Đại tá Vũ Văn Tấn cần tiếp tục làm tốt vai trò thường trực Đề án 06 của Chính phủ trong lực lượng CAND, tập trung củng cố, xây dựng tập thể Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đoàn kết, thống nhất, kiện toàn bộ máy để đáp ứng yêu cầu công tác. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng trong thời gian tới.