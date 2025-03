Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Hai thượng tá công an đang công tác tại Tây Ninh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Chiều 3/3, tại Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho thượng tá Lê Trung Ái - Trưởng Công an TP. Tây Ninh, và thượng tá Lê Văn Thuận - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Tây Ninh, cùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đại tá Nguyễn Văn Trãi chúc mừng hai phó giám đốc công an tỉnh vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm. Yêu cầu thượng tá Lê Văn Thuận và thượng tá Lê Trung Ái phát huy khả năng chuyên môn, cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Văn Trãi trao quyết định bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đối với đại tá Trần Văn Luận.