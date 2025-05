Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an ở Đà Nẵng, Hậu Giang

TPO - ​Chiều 30/5, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

​Chiều 30/5, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ năm 2025 và Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2025, Công an tỉnh Hậu Giang có 441 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện được xét thăng cấp bậc hàm và nâng bậc lương. Trong đó, 12 trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Công an và các trường hợp còn lại do Giám đốc Công an tỉnh quyết định.​

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nâng lương trước niên hạn 1 năm, kể từ ngày 1/6/2025 đối với Đại tá Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và Đại tá Nguyễn Thanh Tràng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

​Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá, kể từ ngày 1/6/2025 đối với đồng chí Đỗ Thị Thanh Tuyền - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến; đồng chí Phan Văn Giang - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và đồng chí Nguyễn Vũ Ngọc Anh - Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hậu Giang.

​Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá, kể từ ngày 1/6/2025 đối với 87 cán bộ, chiến sĩ; thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với 89 cán bộ, chiến sĩ.

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Phan Văn Giữ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, kể từ ngày 1/6/2025.

Chiều cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6/2025 đối với 2 Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng là Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Công an TP Đà Nẵng đã trao Quyết định nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng.

“Dù còn thời gian công tác, tuy nhiên trước yêu cầu của tình hình thực tiễn, các đồng chí đã thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người Đảng viên, tình nguyện nghỉ trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi, phục vụ công tác sắp xếp của tổ chức”, Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh.

Đồng thời ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, đối với Công an thành phố nói riêng.

Phó Giám đốc phụ trách Công an TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn, dù được nghỉ công tác về với đời thường, nhưng với trách nhiệm, kinh nghiệm, tình cảm của bản thân, Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng vẫn sẽ luôn quan tâm đến sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an TP, thường xuyên quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến để lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát huy truyền thống đã đạt được và ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, ngành Công an và Nhân dân tin tưởng giao phó.