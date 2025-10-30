‘Có những buổi tối, trụ sở vẫn sáng ánh đèn, anh em vẫn kiên trì giải quyết từng hồ sơ’

TPO - "Mặc dù công việc nhiều và điều kiện hạn chế, nhưng tinh thần trách nhiệm của cán bộ vẫn không bao giờ thiếu", đại biểu Quốc hội chia sẻ.

Động lực công vụ là sự 'mỉm cười cám ơn'

Sáng 30/10, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, một số đại biểu tiếp tục quan tâm đến việc thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sau một thời gian đi vào hoạt động.

Đại biểu K'Nhiễu (đoàn Lâm Đồng) chia sẻ góc nhìn từ cơ sở, nơi gần dân nhất và nơi mỗi cán bộ, công chức đang âm thầm làm việc, với mong muốn mang lại sự hài lòng cho nhân dân.

Ông cho rằng, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, bộ máy được tinh gọn hơn, nhưng đằng sau đó là khối lượng công việc tăng lên đáng kể và áp lực rất lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đại biểu K'Nhiễu (Lâm Đồng). Ảnh: Như Ý

"Chúng tôi, những các cán bộ cơ sở vùng khó khăn luôn ý thức trách nhiệm của mình là phải gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết việc của dân nhanh hơn. Có thể thiếu về điều kiện cơ sở vật chất, tuy nhiên, tuyệt đối không thể thiếu niềm tin của dân và lòng tự hào của người cán bộ. Khi hai điều ấy được giữ trọn, dù ở bất cứ đâu mỗi cán bộ vẫn sẽ phục vụ hết lòng với dân" - Đại biểu K'Nhiễu.

Nói về điều này, đại biểu dẫn chứng ở xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng - địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số vừa sáp nhập, cán bộ xã vừa phải tham mưu, vừa tiếp dân, vừa giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời đi cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân…

Mặc dù công việc nhiều và điều kiện hạn chế, nhưng tinh thần trách nhiệm của cán bộ không bao giờ thiếu. “Có những buổi tối, trụ sở vẫn sáng ánh đèn lúc 7 - 8 giờ, anh em vẫn kiên trì giải quyết từng hồ sơ đúng hẹn để người dân không phải chờ đợi chỉ vì một suy nghĩ rất giản dị: Người dân nhờ phải làm", đại biểu chia sẻ.

Ông cũng cho rằng, động lực công vụ không phải điều gì xa vời khi người dân được hướng dẫn tận tình, nhận kết quả đúng hẹn và mỉm cười cám ơn. Đó chính là phần thưởng xứng đáng với mỗi công chức ở cơ sở, mỗi hành động chậm trễ hay thiếu trách nhiệm đều tác động trực tiếp đến niềm tin của người dân.

Để mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả, đại biểu đề nghị Chính phủ cần hoàn thiện cơ chế đánh giá và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Cán bộ làm thật thì phải được bảo vệ, được tin tưởng để phát huy sáng tạo trong công việc.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị nâng cao điều kiện làm việc tại cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, bố trí đủ trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại để cán bộ phục vụ nhân dân nhanh hơn, chính xác hơn.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất bố trí đủ số lượng người làm việc phù hợp với khối lượng công việc thực tế sau khi sắp xếp. Bởi theo ông, khi nhiệm vụ tăng lên nhưng biên chế không đổi sẽ khó bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ. Ông cho rằng, sự cân đối này là yếu tố then chốt để bộ máy tinh gọn mà vẫn hiệu quả.

“Phiền hà nhất” là thủ tục về đất đai

Cùng mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Lâm Đồng) cũng cho rằng, cuộc cách mạng về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước cải cách lớn về thể chế, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo không gian phát triển mới cho địa phương.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng). Ảnh: Như Ý

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, ông nhìn nhận, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một số vấn đề phát sinh cần được tháo gỡ kịp thời. Nhắc đến thủ tục hành chính về đất đai, ông Thông cho đây là việc mà người dân quan tâm và cũng là vấn đề phiền hà nhất. “Thực tế tại nhiều địa phương, người dân vẫn phải đi xa, đi lại nhiều lần qua nhiều khâu trung gian để làm thủ tục đất đai”, đại biểu nói.

Nguyên nhân có nhiều, nhưng theo ông, có nguyên nhân do hệ thống chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai vẫn thuộc cấp tỉnh quản lý. Điều này không phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay và đi ngược mục tiêu phân quyền, phân cấp thực chất như chúng ta mong muốn.

Từ đó, ông kiến nghị Chính phủ và các bộ sớm rà soát, ban hành chính sách chuyển giao chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về cho cấp xã quản lý, đặt dưới sự chỉ đạo của UBND cấp xã, đồng thời có hướng dẫn cụ thể về nhân sự, cơ chế tài chính, cơ sở vật chất và quy trình nghiệp vụ.

“Đây là việc làm thiết thực, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở”, ông Thông nhấn mạnh.