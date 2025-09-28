[Clip] Mạng xã hội 'dậy sóng' về ứng xử của tài xế ô tô đi ngược chiều ở TPHCM

TPO - Chiếc ô tô 5 chỗ đi ngược chiều, rẽ trái vào quốc lộ 13 khiến người đàn ông điều khiển xe máy đang rẽ phải bị bất ngờ phải thắng gấp dẫn đến té ngã. Đáng nói, tài xế ô tô không dừng lại hỗ trợ mà rời đi, bỏ mặc nạn nhân.

Clip: Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ việc

Ngày 28/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy té ngã giữa đường khi trời đang đổ mưa. Nạn nhân được người đi đường xúm lại hỗ trợ, trong khi người gián tiếp gây ra vụ tai nạn thờ ơ, bỏ đi. Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm lỗi vi phạm luật giao thông của tài xế ô tô.

Hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, trước đó chiếc ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường có vạch liền sơn vàng. Phương tiện này đã đi ngược chiều, tới ngã tư thì rẽ trái. Cùng lúc này, người đàn ông điều khiển xe máy đang rẽ phải bị bất ngờ nên thắng gấp dẫn đến ngã nhào xuống đường.

Xe máy và người điều khiển té ngã ngay trước đầu ô tô nhưng tài xế không dừng lại để hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người đi đường chạy tới hỗ trợ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra vào chiều 26/9 tại ngã tư đường Thích Quảng Đức giao với quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương) thuộc phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Thời điểm trên, chiếc ô tô lưu thông ngược chiều trên đường Thích Quảng Đức thì rẽ trái vào quốc lộ 13. Cùng lúc này, xe máy do người đàn ông điều khiển từ quốc lộ 13 rẽ phải vào Thích Quảng Đức. Bất ngờ khi thấy ô tô lao tới, người đàn ông đi xe máy thắng gấp và té ngã.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết đang xác minh, xử lý tài xế ô tô đi ngược chiều.