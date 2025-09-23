Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ tài xế cố thủ trong ô tô sau khi đi ngược chiều đã đến công an làm việc

Hương Chi
TPO - Chiếc ô tô lưu thông vào làn đường ngược chiều, cản trở các phương tiện khác, song tài xế không di chuyển mà cố thủ trong xe, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Nữ tài xế đã đến làm việc với lực lượng chức năng.

Chiều 23/9, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đã làm việc và tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với bà N.T.N.N. (SN 1978, ngụ TPHCM). Làm việc với cán bộ CSGT, bà N. thừa nhận mình là tài xế lái ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ.

Clip: Diễn biến vụ việc

Nữ tài xế bị xử lý lỗi đi không đúng phần đường quy định tại điểm b, khoản 5, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó Tiền Phong đã phản ánh, ngày 22/9, ô tô mang biển số 61K-130.56 lưu thông trên đường ĐT.742. Khi xe đi tới đoạn thuộc phường Bình Dương, TPHCM, dù tuyến đường có kẻ hai vạch vàng liền (cấm quay đầu, cấm vượt), ô tô vẫn cố tình đi vào làn ngược chiều.

bd-4870.jpg
Nữ tài xế làm việc với cán bộ CSGT

Không những vậy, tài xế còn kiên quyết không lùi xe, gây cản trở cho hàng loạt phương tiện phía sau, bất chấp lời khuyên can của người tham gia giao thông.

Hương Chi
