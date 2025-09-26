Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Clip: Cháy cột điện, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người may mắn thoát chết

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn. Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư trên địa bàn TPHCM, lúc trời đang đổ mưa.

Tối 26/9, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tạm thời phong tỏa một đoạn đường Hoàng Văn Thụ trong khu dân cư Chánh Nghĩa. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi khu vực xảy ra sự cố cháy cột điện.

Clip: Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, cột điện trong khu dân cư kể trên bất ngờ bốc cháy. Dây diện và cáp quang đứt giữa đường cháy, nổ như pháo.

Thời điểm xảy ra sự cố, trời đang mưa to, người phụ nữ đi xe máy qua khu vực đã bị vướng vào dây cáp bị đứt giữa đường, đang cháy. Nạn nhân nhanh chóng bỏ xe máy lại và tháo chạy nên giữ được tính mạng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đến điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM sau đó đến hiện trường xử lý.

Sau khi đám cháy được dập tắt, nhân viên điện lực đã tiến hành khắc phục sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hương Chi
#cháy #nổ #cháy cột điện #thoát nạn #Hoàng Văn Thụ #Thủ Dầu Một #TPHCM #cáp quang

Xem thêm

Cùng chuyên mục