Clip: Cháy cột điện, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người may mắn thoát chết

TPO - Cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn. Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư trên địa bàn TPHCM, lúc trời đang đổ mưa.

Tối 26/9, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một (TPHCM) tạm thời phong tỏa một đoạn đường Hoàng Văn Thụ trong khu dân cư Chánh Nghĩa. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi khu vực xảy ra sự cố cháy cột điện.

Clip: Hiện trường vụ việc

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, cột điện trong khu dân cư kể trên bất ngờ bốc cháy. Dây diện và cáp quang đứt giữa đường cháy, nổ như pháo.

Thời điểm xảy ra sự cố, trời đang mưa to, người phụ nữ đi xe máy qua khu vực đã bị vướng vào dây cáp bị đứt giữa đường, đang cháy. Nạn nhân nhanh chóng bỏ xe máy lại và tháo chạy nên giữ được tính mạng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng đến điều tiết giao thông qua khu vực. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM sau đó đến hiện trường xử lý.

Sau khi đám cháy được dập tắt, nhân viên điện lực đã tiến hành khắc phục sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.