Cháy nhà cao tầng ở TPHCM, 6 người được giải cứu

TPO - 6 người trong căn nhà được các chiến sĩ PCCC dùng thang đưa ra ngoài an toàn.

Khoảng 16h22 ngày 25/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại căn nhà số 60/2A Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 3 đã điều động 4 xe cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Người trong căn nhà đang cháy trèo ra ngoài qua thang

Lực lượng cứu hỏa triển khai 2 lăng B, 2 máy bơm và 2 đường vòi A, khống chế và dập tắt đám cháy nhanh chóng.

6 người bị mắc kẹt bên trong cũng đã được các chiến sĩ dùng thang giải cứu ra ngoài an toàn.

Clip chiến sĩ chữa cháy dập lửa và cứu người

Căn nhà bị cháy có kết cấu 1 trệt, 1 lửng, 5 tầng, diện tích mặt bằng khoảng 58,6 m². Đám cháy bùng phát tại khu vực bếp ở tầng trệt.

Thống kê ban đầu, thiệt hại tài sản được xác định là khoảng 1 m² diện tích tầng trệt, cùng một bếp mini và một nồi nhôm. Rất may không có thương vong về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.