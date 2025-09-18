Sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong ở Hà Nội

Liên quan đến vụ cháy xảy ra ngày 16/9, tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội) khiến 4 người trong một gia đình tử vong, ngày 18/9 trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Thường Tín cho biết: Sau khi xảy ra vụ cháy, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.
Theo UBND xã Thường Tín, địa điểm xảy ra vụ cháy là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tồn tại từ trước năm 2010 thuộc xã Văn Bình (cũ).
Trước khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động, thực hiện chỉ đạo của thành phố, UBND huyện Thường Tín (cũ) đã yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp và xử lý nghiêm những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.
Công trình trên cũng đã được UBND xã Văn Bình thiết lập hồ sơ xử lý.
Từ ngày 1/7 chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Lãnh đạo xã Thường Tín chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Quan điểm của xã là “Xử lý nghiêm vi phạm, không nể nang thân quen". Vì thế, từ ngày 1/7 đến nay, trên địa bàn xã Thường Tín cơ bản không phát sinh những vi phạm mới.
Đối với những tồn tại trước ngày 1/7, UBND xã cương quyết xử lý, tuy nhiên sẽ thực hiện theo lộ trình cụ thể.
Về xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy, vị đại diện UBND xã Thường Tín cho biết, hiện UBND xã đang phối hợp với Cơ quan CSĐT để làm rõ nguyên nhân. Căn cứ kết luận điều tra, lãnh đạo xã sẽ có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Như báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 4h40 ngày 16/9 đã xảy ra vụ cháy tại thôn Văn Giáp, (xã Thường Tín, Hà Nội).
Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ, với 7 xe chữa cháy cùng lực lượng Cảnh sát 113 thành phố đến hiện trường phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Địa điểm xảy ra cháy là công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Căn nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp.
Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã giao Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.