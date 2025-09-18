Sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong ở Hà Nội

TPO - Hiện UBND xã đang phối hợp với Cơ quan CSĐT để làm rõ nguyên nhân. Căn cứ kết luận điều tra, lãnh đạo xã Thường Tín sẽ có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra ngày 16/9, tại thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, Hà Nội) khiến 4 người trong một gia đình tử vong, ngày 18/9 trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện UBND xã Thường Tín cho biết: Sau khi xảy ra vụ cháy, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Theo UBND xã Thường Tín, địa điểm xảy ra vụ cháy là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, tồn tại từ trước năm 2010 thuộc xã Văn Bình (cũ).

HIện trường vụ cháy

Trước khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức hoạt động, thực hiện chỉ đạo của thành phố, UBND huyện Thường Tín (cũ) đã yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp và xử lý nghiêm những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Công trình trên cũng đã được UBND xã Văn Bình thiết lập hồ sơ xử lý.

Trụ sở UBND xã Thường Tín

Từ ngày 1/7 chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Lãnh đạo xã Thường Tín chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Quan điểm của xã là “Xử lý nghiêm vi phạm, không nể nang thân quen". Vì thế, từ ngày 1/7 đến nay, trên địa bàn xã Thường Tín cơ bản không phát sinh những vi phạm mới.

Đối với những tồn tại trước ngày 1/7, UBND xã cương quyết xử lý, tuy nhiên sẽ thực hiện theo lộ trình cụ thể.

Về xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ cháy, vị đại diện UBND xã Thường Tín cho biết, hiện UBND xã đang phối hợp với Cơ quan CSĐT để làm rõ nguyên nhân. Căn cứ kết luận điều tra, lãnh đạo xã sẽ có hình thức xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.