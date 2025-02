Chủ tịch huyện làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 18/2.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký quyết định số 379/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Bản, sinh năm 1968, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ ngày 18/2. Ông Nguyễn Tấn Bản được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Tấn Bản quê Quảng Ngãi, năm nay 57 tuổi. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Luật, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, ông Nguyễn Tấn Bản là Phó bí thư Huyện ủy Châu Đức. Năm 2021, ông Nguyễn Tấn Bản đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tân Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thay thế người tiền nhiệm là ông Phạm Minh An. Ngày 14/2, ông An bị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thi hành kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Y tế. Việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức do ông Phạm Minh An đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã thi hành kỷ luật về Đảng.