Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Chợ 'nhà giàu' Hàng Bè tấp nập ngày 29 tháng Chạp

Dương Triều - Trọng Tài

TPO - Ngày 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm âm lịch, Chợ Hàng Bè (Hà Nội) đông khách từ sớm. Nhiều gia đình tranh thủ hoàn tất mâm cỗ tất niên và chuẩn bị cho đêm giao thừa.

tp-cho-hang-be00007.jpg
Ngõ chợ nhỏ nằm giữa phố cổ Hà Nội sáng đèn từ khoảng 5h30. Các quầy hàng chế biến sẵn đỏ lửa, khói bếp tỏa nghi ngút trong tiết trời se lạnh cuối năm.
tp-cho-hang-be00003.jpg
Người dân xếp hàng trước quầy thịt đông, canh măng, giò xào. Phần lớn khách đã đặt trước, chỉ đến đọc tên, nhận hàng và thanh toán.
tp-cho-hang-be00016.jpg
tp-cho-hang-be00015.jpg
tp-cho-hang-be00024.jpg
Thịt đông, món đặc trưng ngày Tết miền Bắc, được đổ đầy khay inox. Giá bán dao động 220.000–250.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ so với ngày thường. Giò lụa, chả quế xếp chồng cao sau quầy kính. Mỗi kg giò có giá từ 320.000 đến 380.000 đồng. Nhiều khách mua liền hai, ba cân để biếu hoặc dùng trong nhiều ngày Tết. Các cửa hàng nhận làm trọn gói mâm cỗ 6–8 món, gồm canh măng, bóng bì, cá kho, nem rán, giò xào… Giá một mâm từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy khối lượng.
tp-cho-hang-be00001.jpg
Lối đi hẹp nhưng không xảy ra cảnh chen lấn. Việc mua bán diễn ra nhanh gọn, ít mặc cả.
tp-cho-hang-be00014.jpg
tp-cho-hang-be00021.jpg
tp-cho-hang-be00011.jpg
Theo tiểu thương, cao điểm bán hàng rơi vào sáng 28 và 29 Tết. Nhiều quầy bắt đầu nấu từ 3h sáng để kịp trả đơn.
tp-cho-hang-be00005.jpg
tp-cho-hang-be00006.jpg
tp-cho-hang-be00008.jpg
tp-cho-hang-be00010.jpg
Khoảng 9h, lượng khách giảm dần. Một số quầy gần như bán hết hàng, bắt đầu thu dọn để nghỉ sớm.
tp-cho-hang-be00012.jpg
Được mệnh danh là “chợ nhà giàu” vì giá cao hơn mặt bằng chung, chợ Hàng Bè vẫn giữ lượng khách ổn định nhiều năm qua. Sáng cuối năm, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của những gia đình muốn có mâm cỗ đủ đầy mà không mất nhiều thời gian chuẩn bị.
Dương Triều - Trọng Tài
#Chợ Hàng Bè #Tết #mâm cỗ #giao thừa #Hà Nội #đồ Tết #mua sắm

Xem thêm

Cùng chuyên mục