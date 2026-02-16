Chợ 'nhà giàu' Hàng Bè tấp nập ngày 29 tháng Chạp

TPO - Ngày 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm âm lịch, Chợ Hàng Bè (Hà Nội) đông khách từ sớm. Nhiều gia đình tranh thủ hoàn tất mâm cỗ tất niên và chuẩn bị cho đêm giao thừa.