Chợ 'nhà giàu' Hàng Bè tấp nập ngày 29 tháng Chạp

TPO - Ngày 29 tháng Chạp, ngày cuối cùng của năm âm lịch, Chợ Hàng Bè (Hà Nội) đông khách từ sớm. Nhiều gia đình tranh thủ hoàn tất mâm cỗ tất niên và chuẩn bị cho đêm giao thừa.
Thịt đông, món đặc trưng ngày Tết miền Bắc, được đổ đầy khay inox. Giá bán dao động 220.000–250.000 đồng mỗi kg, tăng nhẹ so với ngày thường. Giò lụa, chả quế xếp chồng cao sau quầy kính. Mỗi kg giò có giá từ 320.000 đến 380.000 đồng. Nhiều khách mua liền hai, ba cân để biếu hoặc dùng trong nhiều ngày Tết. Các cửa hàng nhận làm trọn gói mâm cỗ 6–8 món, gồm canh măng, bóng bì, cá kho, nem rán, giò xào… Giá một mâm từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy khối lượng.
Theo tiểu thương, cao điểm bán hàng rơi vào sáng 28 và 29 Tết. Nhiều quầy bắt đầu nấu từ 3h sáng để kịp trả đơn.
Khoảng 9h, lượng khách giảm dần. Một số quầy gần như bán hết hàng, bắt đầu thu dọn để nghỉ sớm.