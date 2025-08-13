Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chờ đợi gì ở bộ phim mà Thừa Lỗi (Cẩm Nguyệt Như Ca) đóng cùng Bạch Lộc (Lâm Giang Tiên)?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thời gian này, Thừa Lỗi vô cùng bận rộn khi vừa lo quảng bá “Cẩm Nguyệt Như Ca” vừa quay phim “Mạc Ly” cùng với Bạch Lộc.

Không hề quá lời nếu nói rằng Thừa Lỗi đang bước vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp với nhiều dự án đáng chú ý. Anh có phim Cẩm Nguyệt Như Ca đang phát sóng, cùng lúc còn thực hiện chiến dịch quảng bá Dữ Tấn Trường An đóng cùng Tống Dật. Chưa kể Thừa Lỗi cũng đang quay phim Mạc Ly với Bạch Lộc.

mac-ly-6.jpg
Mạc Ly cũng có motip cưới trước yêu sau

Mạc Ly bắt đầu bằng một ngày có tới hai đám cưới diễn ra. Một là Diệp Ly, đại tiểu thư của gia tộc họ Diệp trở thành Vương phi của Định Vương Mặc Tu Nghiêu bị liệt cả hai chân. Hôn lễ còn lại của Lê Vương Mặc Cảnh Lê, là thanh mai trúc mã với Diệp Ly nay lại kết hôn với em gái của cô.

mac-ly-5.jpg
Tạo hình của Bạch Lộc trong vai Diệp Ly

Diệp Ly vốn là người còn sót lại của nhà Ly Sơn, phải che giấu thân phận, thay tên đổi họ sau khi cả gia đình bị chết thảm. Cô đã lên kế hoạch làm vợ của Mặc Tu Nghiêu để vào được Vương phủ, lặng lẽ điều tra chân tướng những kẻ hãm hại người thân mình. Nếu như Diệp Ly có bí mật thì Mặc Tu Nghiêu cũng đang ôm một mối thù lớn nên hai người nhanh chóng liên minh với nhau. Và kẻ thù chung của họ lại chính là Mặc Cảnh Lê, người mà Diệp Ly từng dành biết bao tình cảm.

mac-ly-7.jpg
Thừa Lỗi có vai diễn ấn tượng

Mạc Ly vốn là phim nữ chủ báo thù, Bạch Lộc sẽ là tâm điểm của phim. Chính vì thế mà fan của Thừa Lỗi từng không hài lòng khi nhà sản xuất có bài viết riêng giới thiệu Bạch Lộc, nhưng lại xếp Thừa Lỗi vào chung bài đăng với các diễn viên phụ.

Tuy nhiên, netizen cho rằng Thừa Lỗi rất thông minh khi lựa chọn Mạc Ly, dù đất diễn của anh có thể không nhiều bằng Bạch Lộc. Bù lại, nhân vật Mặc Tu Nghiêu lại rất hấp dẫn, bề ngoài tưởng vô hại nhưng lại đa mưu túc trí, hành động bất ngờ, hứa hẹn sẽ là cơ hội để Thừa Lỗi khẳng định diễn xuất.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Thừa Lỗi #Bạch Lộc #Mạc Ly #phim cổ trang #Cẩm Nguyệt Như Ca #Lâm Giang Tiên

