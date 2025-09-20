Bước đi chiến lược của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

TPO - Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026, trong bối cảnh đảng này đang tìm cách duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội.

(Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 19/9. Ông viết trên Truth Social: “Đảng Cộng hòa rất mong muốn có một đại hội trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Chúng tôi sẽ tổ chức một đại hội ở cấp cao nhất, sẽ vừa thú vị, vừa hiệu quả”.

Ngoài đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ cũng đang cân nhắc việc tổ chức đại hội trước cuộc bầu cử vào năm tới, Axios đưa tin.

Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã tham gia một cuộc chạy đua về việc phân chia lại khu vực bầu cử Quốc hội. Điều này có thể giúp quyết định đảng nào sẽ giành được quyền kiểm soát Hạ viện.

Việc mất thế đa số tại Quốc hội sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chương trình nghị sự của ông Trump. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 53 ghế tại Thượng viện, còn đảng Dân chủ nắm 47 ghế. Đảng Cộng hòa cũng chiếm đa số 219 ghế tại Hạ viện, so với 213 ghế của đảng Dân chủ.

Theo Reuters, các đại hội đảng ở Mỹ thường chỉ được tổ chức vào năm bầu cử tổng thống, thay vì giữa nhiệm kỳ. Trong một tuyên bố trước đó, Tổng thống Trump cho biết việc tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ "chưa từng xảy ra trước đây".

Trên thực tế, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) đã tổ chức các đại hội giữa nhiệm kỳ vào những năm 1970 và 1980, trước khi từ bỏ thông lệ này vào năm 1986.

Theo NBC News, việc tổ chức đại hội thường rất tốn kém. Do đó, lãnh đạo các đảng sẽ muốn tiết kiệm chi phí để dồn lực hỗ trợ ứng cử viên trong các cuộc cạnh tranh, và kêu gọi sự ủng hộ ở các bang chiến trường quan trọng, thay vì chi hàng triệu đô la cho một sự kiện mang tính biểu tượng.