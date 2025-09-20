Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Bước đi chiến lược của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ

Minh Hạnh

TPO - Đảng Cộng hòa sẽ tổ chức đại hội trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2026, trong bối cảnh đảng này đang tìm cách duy trì thế đa số mong manh tại Quốc hội.

e51eb8e107c4702545f4ccc8d17808fa.jpg
(Ảnh: Reuters)

Thông tin trên được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 19/9. Ông viết trên Truth Social: “Đảng Cộng hòa rất mong muốn có một đại hội trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Chúng tôi sẽ tổ chức một đại hội ở cấp cao nhất, sẽ vừa thú vị, vừa hiệu quả”.

Ngoài đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ cũng đang cân nhắc việc tổ chức đại hội trước cuộc bầu cử vào năm tới, Axios đưa tin.

Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã tham gia một cuộc chạy đua về việc phân chia lại khu vực bầu cử Quốc hội. Điều này có thể giúp quyết định đảng nào sẽ giành được quyền kiểm soát Hạ viện.

Việc mất thế đa số tại Quốc hội sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chương trình nghị sự của ông Trump. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 53 ghế tại Thượng viện, còn đảng Dân chủ nắm 47 ghế. Đảng Cộng hòa cũng chiếm đa số 219 ghế tại Hạ viện, so với 213 ghế của đảng Dân chủ.

Theo Reuters, các đại hội đảng ở Mỹ thường chỉ được tổ chức vào năm bầu cử tổng thống, thay vì giữa nhiệm kỳ. Trong một tuyên bố trước đó, Tổng thống Trump cho biết việc tổ chức đại hội giữa nhiệm kỳ "chưa từng xảy ra trước đây".

Trên thực tế, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) đã tổ chức các đại hội giữa nhiệm kỳ vào những năm 1970 và 1980, trước khi từ bỏ thông lệ này vào năm 1986.

Theo NBC News, việc tổ chức đại hội thường rất tốn kém. Do đó, lãnh đạo các đảng sẽ muốn tiết kiệm chi phí để dồn lực hỗ trợ ứng cử viên trong các cuộc cạnh tranh, và kêu gọi sự ủng hộ ở các bang chiến trường quan trọng, thay vì chi hàng triệu đô la cho một sự kiện mang tính biểu tượng.

Minh Hạnh
Reuters, NBC News
#đảng Dân chủ #đảng Cộng hòa #Mỹ #Quốc hội Mỹ #bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục