"Bữa tiệc ánh sáng" với 120 sao băng mỗi giờ, ở Việt Nam có thể quan sát bằng mắt thường

HHTO - Mưa sao băng Perseids sắp chạm tới thời khắc rực rỡ nhất trong năm, hứa hẹn sẽ biến bầu trời đêm thành một bức tranh rực lửa sống động và có thể quan sát từ Việt Nam.

Theo Hội thiên văn Hà Nội (HAS), Perseids là một trong những trận mưa sao băng ấn tượng nhất của năm, diễn ra từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 với cực đại rơi vào khoảng ngày 12-13/8 khi Trái Đất đi qua vùng dày đặc nhất của dòng mảnh vỡ mà sao chổi Swift-Tuttle để lại. Trong điều kiện lý tưởng - tránh xa ánh đèn thành phố và dưới bầu trời không có trăng - Perseids có thể tạo ra tới 120 sao băng mỗi giờ. Những vệt sao băng này nhanh, sáng và thường để lại những vệt sáng dài phía sau. Một số còn phát nổ và cháy sáng rực rỡ được gọi là quả cầu lửa (fireball).

Hội yêu thiên văn sắp quan sát được bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời đêm. (Ảnh minh họa từ Internet)

Tuy nhiên, năm nay có một chút trở ngại nhỏ. Mặt Trăng đạt pha Trăng tròn vào ngày 9/8, đồng nghĩa với việc bầu trời vẫn sẽ khá sáng vào đêm 12 và 13. Ánh Trăng sẽ làm lu mờ những sao băng mờ nhất. Nhưng đừng lo - bạn vẫn có thể thấy hàng chục sao băng sáng, đặc biệt nếu ở vùng nông thôn hoặc nơi ít ô nhiễm ánh sáng.

Thời điểm tốt nhất để quan sát là từ 2 giờ đến 4 giờ sáng (giờ địa phương), khi tâm điểm của trận mưa sao băng nằm trong chòm sao Perseus đã ở vị trí cao trên bầu trời.

Ảnh minh họa từ Internet

Hãy chuẩn bị để ngắm nhìn lên tới 120 sao băng mỗi giờ! Không cần kính thiên văn hay ống nhòm, chỉ cần đôi mắt của bạn là đủ. Tìm một nơi tối trời, thoáng đãng, nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời. Cho mắt bạn nghỉ ngơi khoảng 30 phút để thích nghi với bóng tối, rồi sau đó chỉ cần tận hưởng màn trình diễn kỳ diệu ấy.