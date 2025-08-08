Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Khám phá

Google News

"Bữa tiệc ánh sáng" với 120 sao băng mỗi giờ, ở Việt Nam có thể quan sát bằng mắt thường

Linh Lê

HHTO - Mưa sao băng Perseids sắp chạm tới thời khắc rực rỡ nhất trong năm, hứa hẹn sẽ biến bầu trời đêm thành một bức tranh rực lửa sống động và có thể quan sát từ Việt Nam.

Theo Hội thiên văn Hà Nội (HAS), Perseids là một trong những trận mưa sao băng ấn tượng nhất của năm, diễn ra từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 với cực đại rơi vào khoảng ngày 12-13/8 khi Trái Đất đi qua vùng dày đặc nhất của dòng mảnh vỡ mà sao chổi Swift-Tuttle để lại. Trong điều kiện lý tưởng - tránh xa ánh đèn thành phố và dưới bầu trời không có trăng - Perseids có thể tạo ra tới 120 sao băng mỗi giờ. Những vệt sao băng này nhanh, sáng và thường để lại những vệt sáng dài phía sau. Một số còn phát nổ và cháy sáng rực rỡ được gọi là quả cầu lửa (fireball).

mua-sao-bang-17545554001131726105756.png
Hội yêu thiên văn sắp quan sát được bữa tiệc ánh sáng trên bầu trời đêm. (Ảnh minh họa từ Internet)

Tuy nhiên, năm nay có một chút trở ngại nhỏ. Mặt Trăng đạt pha Trăng tròn vào ngày 9/8, đồng nghĩa với việc bầu trời vẫn sẽ khá sáng vào đêm 12 và 13. Ánh Trăng sẽ làm lu mờ những sao băng mờ nhất. Nhưng đừng lo - bạn vẫn có thể thấy hàng chục sao băng sáng, đặc biệt nếu ở vùng nông thôn hoặc nơi ít ô nhiễm ánh sáng.

Thời điểm tốt nhất để quan sát là từ 2 giờ đến 4 giờ sáng (giờ địa phương), khi tâm điểm của trận mưa sao băng nằm trong chòm sao Perseus đã ở vị trí cao trên bầu trời.

1.jpg
Ảnh minh họa từ Internet

Hãy chuẩn bị để ngắm nhìn lên tới 120 sao băng mỗi giờ! Không cần kính thiên văn hay ống nhòm, chỉ cần đôi mắt của bạn là đủ. Tìm một nơi tối trời, thoáng đãng, nằm xuống và ngước nhìn lên bầu trời. Cho mắt bạn nghỉ ngơi khoảng 30 phút để thích nghi với bóng tối, rồi sau đó chỉ cần tận hưởng màn trình diễn kỳ diệu ấy.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
Linh Lê
Hội Thiên văn Hà Nội - HAS
#sao băng #Perseids #bầu trời đêm #việt nam #mưa sao băng #sự kiện thiên văn #ánh sáng

Cùng chuyên mục