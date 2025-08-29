Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bộ Công an hướng dẫn khách mời dự tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Minh Đức
TPO - Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn buổi tổng duyệt và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thông báo sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh và quy định về việc sử dụng giấy mời do ban tổ chức phát hành.

Theo hướng dẫn, đại biểu dự buổi tổng duyệt và Lễ kỷ niệm sẽ quét mã QR để nắm sơ đồ bố trí trạm kiểm tra an ninh.

screen-shot-2025-08-29-at-172850.png
Sơ đồ vị trí khách mời khu vực Quảng trường Ba Đình (Ảnh: K01).

Về việc sử dụng giấy mời, đối với buổi tổng duyệt, sẽ kiểm tra, kiểm soát an ninh đại biểu tham dự thông qua giấy mời (có dán tem an ninh) do ban tổ chức phát hành.

screen-shot-2025-08-29-at-172844.png

Đối với Lễ kỷ niệm chính thức, đại biểu phải đeo thẻ người + giấy mời để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh ra, vào khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm. Thiếu thẻ hoặc giấy mời sẽ không được ra vào khu vực khán đài. Mỗi thẻ đại biểu + giấy mời chỉ có giá trị cho 1 người, không được đưa người khác đi cùng.

Đối với các lực lượng phục vụ, ban tổ chức, an ninh, báo chí, kỹ thuật viên: sử dụng thẻ người loại to cá thể hoá để ra vào buổi tổng duyệt và Lễ kỷ niệm.

screen-shot-2025-08-29-at-172837.png

Lực lượng Cảnh vệ có trách nhiệm chủ trì kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào các khu vực bảo vệ thông qua thẻ, phù hiệu, giấy mời theo đúng phạm vi hoạt động quy định. Tại các khán đài, các lực lượng ban tổ chức, phục vụ, báo chí, kỹ thuật viên chỉ được phép tác nghiệp tại vị trí cho phép và phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh; nhất là tại khán đài A.

screen-shot-2025-08-29-at-172837.png

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sau khi nhận thẻ, phù hiệu của ban tổ chức có trách nhiệm phổ biến quy định, tổ chức cấp phát đến từng cá nhân thuộc cơ quan, vị mình quản lý và chịu trách nhiệm đối với các loại thẻ, phù hiệu đã tiếp nhận.

screen-shot-2025-08-29-at-172818.png

Theo hướng dẫn, mỗi cá nhân phải giữ gìn, bảo quản và sử dụng thẻ, phù hiệu đúng mục đích. Nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép, mua, bán, mượn, cho mượn thẻ, phù hiệu. Những trường hợp mất, hư hỏng thẻ, phù hiệu phải thông báo ngay cho Tiểu ban An ninh, trật tự và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; chỉ được cấp lại khi có xác nhận của cơ quan, đơn vị chủ quản và kết quả xác minh, xét duyệt của Tiểu ban An ninh, trật tự.

Minh Đức
#giấy mời dự lễ 2/9 #an ninh quốc khánh 2/9 #kiểm tra an ninh lễ kỷ niệm #bố trí trạm kiểm tra an ninh #quy chế an ninh lễ quốc khánh

