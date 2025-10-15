Bị tịch thu phương tiện vì chạy một bánh để vợ quay video đăng TikTok

TPO - Sau khi vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được người và phương tiện trong video “bốc đầu” xe trên mạng xã hội nên đã tiến hành triệu tập, xử lý.

Ngày 15/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, rà soát trên mạng xã hội TikTok, Đội CSGT số 1 phát hiện tài khoản TikTok có tên “Triệu Nhỏ”, ID “voquoctrieu2009”, đăng tải một video ghi lại cảnh điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh và một video khác có nội dung nhiều thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Qua xác minh từ hình ảnh và nội dung đăng tải, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản “Triệu Nhỏ” là V.Q.T. (SN 2006, thường trú ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau); hiện làm nghề sửa xe và sinh sống tại tiệm sửa xe “Triệu Nhỏ” (tổ 4, khu phố Uyên Hưng 8, phường Tân Uyên, TPHCM).

Đội CSGT số 1 đã phối hợp Công an phường Tân Uyên mời V.Q.T đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Clip: Người đàn ông chạy xe bằng một bánh để vợ quay video phát trên mạng xã hội

Làm việc với lực lượng chức năng, V.Q.T thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe mô tô hai bánh biển số 61K1-253.13 chạy bằng một bánh hướng từ giao lộ ĐT.746 – Phan Đình Phùng về tiệm sửa xe trên đường Phan Đình Phùng, khu phố Uyên Hưng 8, phường Tân Uyên, vào khoảng 22h40 ngày 30/9. Video do vợ của T. quay lại, sau đó chính T. đăng tải lên tài khoản TikTok “Triệu Nhỏ”.

Đội CSGT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với V.Q.T về hành vi “Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh” và “Không có Giấy phép lái xe”. Tổng mức xử phạt hành chính là 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu xe mô tô biển số 61K1-253.13 theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt chủ xe L.H.M.P về hành vi “Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP với mức phạt 9 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với người đàn ông điều khiển xe máy bằng một bánh

Đối với video nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường, V.Q.T. khai nhận đoạn video này được sao chép từ trang khác và đăng lại trên tài khoản TikTok của mình, không xác định được người điều khiển và địa điểm.

Phòng CSGT đang tiếp tục xác minh, truy nguồn video, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.