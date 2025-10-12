Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt giữ người đàn ông đốt rác trên sân thượng gây cháy nhà ở Đê La Thành

Thanh Hà
TPO - Ông Hoàng Cao Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Người này 2 lần đốt rác trên sân thượng nhà dẫn đến vụ cháy ở đường Đê La Thành vào tối 10/10.

anh-1-6240.jpg
Hoàng Cao Sơn tại cơ quan công an.

Như tin đã đưa, khoảng 21h25 ngày 10/10, cơ quan công an nhận được thông tin về vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà trên phố Đê La Thành và lan sang khu vực tầng thượng của một số hộ dân xung quanh.

Ngay lập tức, Công an phường Láng phối hợp với lực lượng PCCC&CHCN khu vực số 10 và các đơn vị nghiệp vụ có mặt hiện trường tiến hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân.

Thời điểm này, Công an phường Láng đã yêu cầu Hoàng Cao Sơn (SN 1970, trú tại phường Láng, Hà Nội) - người sống tại ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, sáng cùng ngày ở nhà một mình và dọn dẹp thu gom gỗ, lá khô… ở tầng 3,4,5 ngôi nhà rồi gom mang lên tầng thượng để đốt.

Sau đó, Sơn đi xuống tầng 2 ngồi ăn cơm. Khoảng 10 phút sau, lửa bùng cháy lớn, Sơn dùng nước để dập nhưng không được. Lúc này lực lượng công an đến giúp dập tắt đám cháy.

Công an yêu cầu Sơn dừng ngay việc đốt rác vì có thể gây ra hỏa hoạn, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của bản thân và người xung quanh và thu gom, phân loại và đổ rác theo đúng thời gian, địa điểm được phép.

Tuy nhiên, Sơn không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tiếp tục thu gom rác mang lên tầng thượng của căn nhà.

0f7e1df1-c137-4f29-a691-bca7c0b52b7c-1-6718.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Đến khoảng 17h, Sơn tiếp tục đốt rác ở tầng thượng. Khi thấy rác đã cháy gần hết, Sơn bỏ xuống nhà và đi tắm, nấu cơm ăn tối.

Hơn 3 tiếng sau, khi nghe người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn liền đi lên tầng thượng thì thấy ngọn lửa đã cháy quá lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể tự dập tắt. Vài phút sau, lực lượng công an tiến hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn những người dân xung quanh.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực, cơ quan chức năng đã phải điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, gây đình trệ hoạt động công cộng và hoạt động bình thường của các hộ dân xung quanh khu vực, làm ảnh hưởng tâm lý cho nhiều người dân.

#Cháy nhà do đốt rác #Vi phạm an toàn cháy nổ #Gây rối trật tự công cộng #Công tác phòng cháy chữa cháy #Hậu quả của hành vi đốt rác #Ảnh hưởng an ninh khu vực #Xử lý hành chính vi phạm #Tác động đến cộng đồng #Chữa cháy và cứu hộ #Ý thức giữ gìn an toàn

