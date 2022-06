Bản tin Hình sự: Nam sinh tử vong vì bị bạn cùng trường đạp đầu xe máy

TPO - TIN NÓNG ngày 4/6: Đang đi xe máy, nam sinh 12 bị chặn đánh đạp ngã đập đầu xuống đất tử vong; Khởi tố, tạm giam tài xế xe Audi gây tai nạn làm 3 người tử vong; ‘Doanh nhân thành đạt’ cầm đầu đường dây đánh bạc 90 triệu USD; Đâm chết bạn gái 16 tuổi vì mâu thuẫn tình cảm;...

Cơ quan điều tra Công an TP Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh (cán bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị can Thịnh là người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông làm 3 người tử vong vào đêm 2/6 vừa qua. Theo Công an TP Bắc Giang, Thịnh khai đã uống quá chén với bạn bè trong tiệc liên hoan, rồi đi hát karaoke, sau đó gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên bạn gái 16 tuổi bỏ về nhà ở quận Gò Vấp ở, Nguyễn Huỳnh Ý (17 tuổi, ngụ quận 12) tìm đến nhà nói chuyện rồi rút dao đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Ý lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, truy bắt hung thủ. Biết không thể trốn thoát, Ý đã đến công an đầu thú. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn cá nhân, Phạm Xuân Trường (17 tuổi) và Đỗ Đức Hiệp (17 tuổi) chặn đánh Đặng Xuân Giáp (18 tuổi) và Ngô Văn Phúc (18 tuổi, cùng học lớp 12 trường THPT Kim Bảng B). Quá trình di chuyển bằng xe máy tại thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (Hà Nam) Giáp bị Trường dùng chân đạp vào người khiến Giáp và Phúc ngã xe. Vụ việc khiến Giáp đập đầu xuống đường, tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng tạm giữ hình sự Trường và Hiệp để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Sau khi hack khoảng 300 tài khoản facebook cá nhân, Nguyễn Đức Thủy (SN 2002, ngụ Quảng Trị) và Nguyễn Xuân Quý (SN 2000, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã mạo nhận là nạn nhân để vay tiền bạn bè, người thân của họ với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 laptop, 5 điện thoại di động là phương tiện các đối tượng sử dụng để “hack” tài khoản facebook, 4 tài khoản ngân hàng các đối tượng dùng để nhận tiền của bị hại cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. (Xem chi tiết)

Nam thanh niên tên H. (17 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ngồi nói chuyện cùng người bạn là nhân viên trong quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TPHCM thì bị nhóm côn đồ hơn chục người cầm hung khí lao vào truy sát khiến nạn nhân trọng thương. Sau khi nhóm thanh niên rút đi, những người trong quán gọi điện báo Công an và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Công an quận Gò Vấp có mặt sau đó khám nghiệm, điều tra vụ việc. Bước đầu, Công an đã mời làm việc một số đối tượng trong nhóm. (Xem chi tiết)

Tại bản kết luận điều tra vụ sai phạm xảy ra tại nơi tự xưng là ‘Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ', Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã đề nghị truy tố 6 bị can, bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ khu đất đặt Tịnh Thất Bồng Lai). Bà Cúc khai, lý do những người tại ‘Thiền am’ quỳ bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi) để thể hiện lòng tôn sùng với bị can này. Lê Tùng Vân được xác định là người có vai trò tổ chức, cầm đầu, chỉ đạo các bị can trong vụ án. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đã phối hợp với công an một số tỉnh, thành triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng) do Đào Minh Sáng (SN 1984 ở Hoài Đức, Hà Nội) cầm đầu. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng lên mạng xã hội khoe cuộc sống thượng lưu, tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án phát hiện thi thể bị quấn băng dính bỏ trong bao tải trôi trên sông Mã, Công an Thanh Hóa xác định nạn nhân là Phạm Đức Tr. (SN 2003), trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành. Đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng (SN 2004), trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành. Hoàng khai nhận, do có quan hệ quen biết từ trước nên đã cho anh Tr. vay 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, đến hẹn không thấy anh Tr. trả tiền và chặn mọi liên lạc với Hoàng, bực tức Hoàng tìm cách đòi tiền và giết anh Tr. (Xem chi tiết)