Bắt hai đối tượng chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng bằng chiêu hack facebook để mượn tiền

TPO - Sau khi hack khoảng 300 tài khoản facebook cá nhân, các đối tượng đã mạo nhận là nạn nhân để vay tiền bạn bè, người thân của họ với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, rồi chiếm đoạt.

Ngày 4/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước thông tin nắm được thông tin từ tố giác của chị L.T.T.N về việc bị “hack” tài khoản facebook để nhắn tin mượn tiền, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Quá trình truy xét trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp có máy chủ tại tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi xác định được đối tượng, Công an tỉnh Bình Phước đã phân công một tổ công tác ra Quảng Trị phối hợp các đơn vị điều tra, xác minh. Qua nhiều ngày kiên trì điều tra, xác minh, thu thập thông tin tài liệu, tổ công tác đã xác định được các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Thủy (20 tuổi) và Nguyễn Xuân Quý, (22 tuổi).

Làm việc với cán bộ điều tra, các đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng thủ đoạn gửi link nhờ bình chọn “tài năng nhí” để hack các tài khoản facebook.

Sau khi chiếm đoạt được khoản của các nạn nhân, các đối tượng vào Messenger để "nghiên cứu" các nội dung chủ tài khoản trao đổi với bạn bè, người thân của họ rồi giả mạo là chủ tài khoản để nhắn tin mượn tiền với nhiều lý do khác nhau.

Từ tháng 1/2022 đến nay, các đối tượng đã hack hơn 300 tài khoản facebook của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm: 1 laptop, 5 điện thoại di động là phương tiện các đối tượng sử dụng để “hack” tài khoản facebook, 4 tài khoản ngân hàng các đối tượng dùng để nhận tiền của bị hại cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh Bình Phước xác định, ngoài 2 đối tượng trên còn có Phạm Văn Sơn (25 tuổi) liên quan đến vụ án và đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm.