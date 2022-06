Vụ thi thể trong bao tải trôi trên sông Mã: Giết người vì khoản nợ 5 triệu đồng

Khởi tố, tạm giam tài xế xe Audi gây tai nạn làm 3 người tử vong TPO - Ngày 4/6, Cơ quan điều tra Công an TP Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh (cán bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị can Thịnh là người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông làm 3 người tử vong vào đêm 2/6 vừa qua.

Tài xế xe Audi tông chết 3 người thừa nhận quá chén trong tiệc chia tay Tài xế Nguyễn Đức Thịnh cho biết bản thân cắn rứt lương tâm vì đã quá chén và không làm chủ tay lái sau đêm xảy ra tai nạn thảm khốc làm chết 3 người ở Bắc Giang.

Đâm chết bạn gái 16 tuổi vì mâu thuẫn tình cảm TPO - Xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên bạn gái 16 tuổi bỏ về nhà ở quận Gò Vấp ở, Ý tìm đến nhà nói chuyện rồi rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Cháy kho thực phẩm đóng hộp đang bị đình chỉ hoạt động TPO - Sáng 4/6, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại kho thực phẩm đóng hộp nằm trong khu vực Công ty cổ phần cơ khí và lắp máy điện nước (Long Biên, Hà Nội). Điều đáng nói, khu vực này nằm trong danh sách các cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC và bị đình chỉ hoạt động.

Truy bắt nhóm côn đồ lao vào quán nhậu chém người trọng thương TPO - Nam thanh niên đang ngồi cùng bạn trong quán nhậu ở quận Gò Vấp, TPHCM thì bị nhóm côn đồ hơn chục người cầm hung khí lao vào truy sát khiến nạn nhân trọng thương.

Truy tìm kẻ biến thái đi xe SH sàm sỡ cô gái trẻ giữa đường Đối tượng đi xe SH tăng ga từ phía sau vượt lên, sau đó ép xe cô gái trẻ rồi dùng tay sàm sỡ, sờ soạng vào ngực nạn nhân...

Mời thanh niên 'tố' CSGT lấy 1 triệu đồng lên trụ sở làm việc TPO - Sau khi đoạn clip có nội dung một thanh niên "tố" CSGT lấy một triệu đồng đăng tải lên mạng xã hội, Đội Bến Thành thuộc Phòng PC08 đã mời người đăng clip lên làm việc.

Đã bố trí hơn 48.000 công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc Tính đến tháng 5/2022, Bộ Công an đã bố trí hơn 3.400 tỷ đồng để đầu tư cho Công an xã, thị trấn trên toàn quốc; UBND các cấp cũng bố trí hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư cho Công an xã, thị trấn chính quy.