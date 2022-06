Truy bắt nhóm côn đồ lao vào quán nhậu chém người trọng thương

TPO - Nam thanh niên đang ngồi cùng bạn trong quán nhậu ở quận Gò Vấp, TPHCM thì bị nhóm côn đồ hơn chục người cầm hung khí lao vào truy sát khiến nạn nhân trọng thương.

Ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp, TPHCM đang điều tra, truy xét vụ việc nhóm côn đồ cầm hung khí vào quán nhậu chém trọng thương nam thanh niên.

Trước đó, tối 1/6, nam thanh niên tên H. (17 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ngồi nói chuyện cùng người bạn là nhân viên trong quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TPHCM.

Một lúc sau, anh H. thấy nhóm thanh niên chạy xe máy ngang qua, tưởng là anh trai đến đón nên H. vẫy tay thì một người trong nhóm dừng xe tiến vào. Người này hỏi tên và khi H. xác nhận thì bị cả nhóm lao vào đánh.

Theo nhân chứng, có hơn chục người cầm hung khí truy sát anh H. Bị tấn công bất ngờ, H. chạy vào một căn phòng gần đó rồi ngã gục xuống. Trong quá trình rượt chém, đập phá đồ đạc ở quán, một thanh niên trong nhóm này còn lấy trộm chiếc điện thoại của anh H. để trên bàn.

Sau khi nhóm thanh niên rút đi, những người trong quán gọi điện báo Công an và đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Công an quận Gò Vấp có mặt sau đó khám nghiệm, điều tra vụ việc. Bước đầu, Công an đã mời làm việc một số đối tượng trong nhóm.