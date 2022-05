Bắt hai sinh viên dùng dao đe dọa, cướp tài sản của cô gái lúc rạng sáng

TPO - Trung và Trường cùng là sinh viên một trường đại học trên địa bàn quận Bình Thạnh. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai rủ nhau đi cướp tài sản của phụ nữ đi xe máy một mình vào ban đêm.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Tiến Trung và Phạm Quang Trường (cùng 22 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi "cướp tài sản".

Khuya 3/5, cả hai chở nhau từ quận 8 qua quận Bình Thạnh, rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn để tìm người sơ hở. Đến rạng sáng 4/5, cả hai phát hiện chị N. chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng rẽ vào đường Bình Lợi nên chạy theo phía sau.

Đến đường Lương Ngọc Quyến - Đặng Thùy Trâm thuộc phường 13, quận Bình Thạnh thì vượt lên chặn xe chị N. và dùng dao đe dọa, cướp ba lô bên trong chứa điện thoại di động, tiền mặt và một số tài sản khác. Cướp được tài sản, hai nghi phạm mang điện thoại đi bán được 8,9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh camera trong khu vực để truy xét các đối tượng. Đến ngày 16/5, Công an xác định được nghi can, tiến hành bắt giữ Trung và Trường.

Vụ việc đang được điều tra.