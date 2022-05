Giết người vì mâu thuẫn tình tay ba

TPO - Trong lúc giải quyết chuyện tình cảm giữa ba người thì dẫn đến đánh nhau, Lộc rút con dao từ trong người ra đâm một nhát vào ngực của đối phương khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 25/5, Công an quận 4, TPHCM đang tạm giữ Lê Tấn Lộc (23 tuổi, ngụ quận 7) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, tối 24/5, chị L.N.T.V (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) có hẹn anh N.V.H (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến khu vực vòng xoay Đại học Luật trên đường Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4) để nói chuyện.

Một lúc sau, Lộc đến gặp chị V. và anh H. để nói chuyện tình cảm giữa ba người. Khi nói chuyện, Lộc và anh H. xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Trong lúc xô xát, Lộc rút con dao thủ trong người ra đâm vào ngực trái của anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Lộc lấy xe rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được những người xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an quận 4 có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh trong khu vực điều tra vụ việc. Trong đêm 24/5, Công an quận 4 phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ Lộc tại nhà riêng ở quận 7.

Vụ việc đang được điều tra.