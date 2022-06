Khởi tố, tạm giam tài xế xe Audi gây tai nạn làm 3 người tử vong

TPO - Ngày 4/6, Cơ quan điều tra Công an TP Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thịnh (cán bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị can Thịnh là người điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông làm 3 người tử vong vào đêm 2/6 vừa qua.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an thành phố Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Thịnh (35 tuổi, trú P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang) để làm rõ hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Theo Công an thành phố Bắc Giang, ông Thịnh khai đã uống quá chén với bạn bè trong tiệc liên hoan, rồi đi hát karaoke, sau đó gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong vào đêm ngày 2/6. Ông Thịnh cảm thấy hối hận khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ông Thịnh đi với tốc độ cao và có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604 mg/l khí thở. Theo chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực hiện trường đèn tín hiệu đã chuyển toàn bộ sang pha đèn vàng để cảnh báo xe cộ đi chậm khi tới nút giao. Tuy nhiên, ông Thịnh không giảm tốc độ khi di chuyển qua ngã tư. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 2/6, ông Nguyễn Đức Thịnh lái ô tô Audi mang biển 98A-499.44 đến đoạn ngã tư Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương (P.Ngô Quyền, TP. Bắc Giang) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Mạnh Hưng (48 tuổi, trú P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang) điều khiển. Ông Hưng chở theo vợ và con gái. Hậu quả vụ tại nạn làm cả 3 người nêu trên tử vong. Ngay hôm sau, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương có văn bản hỏa tốc yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vụ cán bộ Sở GTVT lái xe ô tô gây tai nạn khiến 3 người cùng gia đình chết thương tâm. Ông Lê Ánh Dương đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở GTVT tỉnh Bắc Giang xem xét, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với viên chức vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các huyện, TP quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… và tuyên truyền nhân dân tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng bia, rượu khi lái xe. Nguyễn Thắng