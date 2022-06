Mới nhất vụ lái xe Audi có hơi men đâm 3 người chết ở Bắc Giang

TPO - Bộ Công an đã phối hợp với công an một số tỉnh, thành triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền lên tới 90 triệu USD. Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng lên mạng xã hội khoe cuộc sống thượng lưu, tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Tính đến tháng 5/2022, Bộ Công an đã bố trí hơn 3.400 tỷ đồng để đầu tư cho Công an xã, thị trấn trên toàn quốc; UBND các cấp cũng bố trí hơn 1.700 tỷ đồng đầu tư cho Công an xã, thị trấn chính quy.