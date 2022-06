Đâm chết bạn gái 16 tuổi vì mâu thuẫn tình cảm

TPO - Xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên bạn gái 16 tuổi bỏ về nhà ở quận Gò Vấp ở, Ý tìm đến nhà nói chuyện rồi rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 4/6, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành lấy lời khai Nguyễn Huỳnh Ý (17 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi "giết người". Ý là nghi phạm đâm chết bạn gái là N.N.H.Y (16 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, Ý và N.N.H.Y có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn.

Rạng sáng 4/6, Ý tìm đến nhà người yêu trên đường Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM để nói chuyện, rồi rút dao đâm nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Ý lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Nghe tiếng la hét, người trong nhà chạy ra đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, truy bắt hung thủ. Biết không thể trốn thoát, Ý đã đến công an đầu thú.

Bước đầu Ý khai hai người có quan hệ yêu đương, sống với nhau tại quận 12. Do mâu thuẫn tình cảm nên bạn gái bỏ về nhà ở quận Gò Vấp ở thì xảy ra vụ việc.

Vụ việc đang được điều tra.