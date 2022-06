Bản tin Hình sự: Nam thanh niên bị chủ nợ đánh chết, vứt xác xuống sông

TPO - TIN NÓNG ngày 3/6: Bắt giữ nhóm đối tượng đánh chết công nhân bốc vác ở Bắc Giang; Nam thanh niên bị chủ nợ đánh chết, vứt xác xuống sông; Mâu thuẫn xin thuốc lá, đối tượng lấy kéo đâm chết người...

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể anh P.Đ.Tr (SN 2003, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) bị quấn băng dính, nhét trong bao tải trôi trên sông Mã, mới đây công an tỉnh này đã bắt được nghi phạm Lê Văn Hoàng (SN 2004, phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá). Được biết, Hoàng cho nạn nhân vay tiền, sau đó nghi phạm gọi nạn nhân đến nhà để đòi tiền thì xảy ra vụ án mạng. Cụ thể, Hoàng đã dùng ấm nhôm đập vào vùng đầu anh Tr khiến anh Tr tử vong. Sau đó Hoàng dùng băng dính quấn 2 tay anh Tr ở phía trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt anh Tr. Tiếp đó, Hoàng dùng 2 vỏ bao bì bỏ thi thể anh Tr vào rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2. Đến khoảng 22h cùng ngày, Hoàng dùng xe máy chở bao bì đựng xác anh Tr ra sông Mã phi tang. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc anh Ngọc Hoàng Th (SN 1984, Lạng Sơn), công nhân bốc vác trong Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang) bị sát hại. Mới đây, công an Bắc Giang đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm Hoàng Văn Nhật (SN 2000), Trần Văn Hùng (SN 1996), Tống Khánh Duy (SN 2002) cùng trú tại xã Biển Động, huyện Lục Ngạn và Chu Tiến Nam (SN 2002, trú tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động). Bước đầu xác định, do mâu thuẫn cá nhân, Nhật đã dùng dao nhọn đâm nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Siu Qua (SN 1996, trú xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, Siu Qua uống rượu rồi đến nhà người quen chơi. Trên đường đi, Qua gặp K.K (SN 1996, trú xã Ia Dreng). Anh K hỏi xin thuốc lá nhưng Qua không cho nên K dùng tay đánh vào ngực Qua. Bực tức, Qua đánh trả khiến K nằm gục xuống đường. Sau đó, Siu Qua chạy về nhà lấy chiếc kéo quay lại hiện trường đâm nhiều nhát vào vùng cổ, bụng, lưng khiến K tử vong. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Đỗ Văn Tài (25 tuổi, trú xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) 8 năm tù về tội “Giết người". Theo cáo trạng, Tài phát hiện anh Vũ Văn K (39 tuổi, trú cùng thôn) và anh Nguyễn Xuân N (33 tuổi) dùng cưa lốc xẻ cây gỗ đã bị cưa hạ, nên dùng điện thoại quay video thì bị anh K phát hiện, chửi bới và đấm vào mặt. Tức giận, Tài nhặt con dao rựa gần đó đuổi theo chém 2 nhát vào đầu và lưng anh K, gây tỷ lệ thương tật 24%. (Xem chi tiết)

Sau khi khởi tố vụ án hình sự về “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan vào tháng 4 vừa qua, Bộ Công an đã yêu cầu tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh. (Xem chi tiết)

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Abedin Ahmed (SN 1980, quốc tịch Bangladesh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Ahmed lấy vợ Việt sau đó nói dối với người thân nhà vợ rằng gia đình mình có Công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada, đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc. Nhờ việc này, từ tháng 12/2018 - 3/2019, có 10 người đã đóng cho vợ Ahmed tổng cộng 36.490 USD (hơn 841 triệu đồng) cùng hồ sơ để làm thủ tục sang Canada. Tuy nhiên, Ahmed lại lấy số tiền vừa nêu để chi tiêu cá nhân nên vợ Ahmed đã tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến những sai phạm của “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ) tại huyện Đức Hòa, Long An, được biết, trong 6 bị can cùng bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) bị xác định là người có vai trò tổ chức, cầm đầu, chỉ đạo các bị can trong vụ án. Ông Vân cũng thừa nhận đã chỉ đạo cho Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên tạo tài khoản Youtube để đăng tải những video clip với nội dung mà "Thiền am" dàn dựng quay phim, nhằm cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem biết đến hoạt động của nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai”. (Xem chi tiết)