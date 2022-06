Bản tin Hình sự: Sau khi vượt ngục, Triệu Quân Sự trộm 2 chiếc xe đạp của dân

TPO - TIN NÓNG ngày 1/6: Phát hiện thi thể nữ sinh đại học mất tích ở Hà Nội; Đơn kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung sẽ được xem xét vào 20/6; Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển; Tin mới vụ phạm nhân Triệu Quân Sự vượt ngục lần 3...

Nữ sinh 15 tuổi đang đứng trên vỉa hè đường Thủ Khoa Huân, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương thì bị Nguyễn Phúc Vỹ và Nguyễn Văn Đức (28 tuổi, Cà Mau) điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại trị giá gần 30 triệu đồng. Đáng chú ý, sau khi Vỹ bị công an phường Thuận Giao bắt đã khai ra một kho xe gian của mình và Đức. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc nữ sinh H (SN 2000, Thanh Hóa) đang học năm thứ 4 đại học ở Hà Nội, mất tích nhiều ngày bí ẩn, mới đây cơ quan công an đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại một nhà trọ ở phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Bước đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu của vụ án mạng. Tuy nhiên, hiện nguyên nhân đang tiếp tục được làm rõ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, phạm nhân Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê Thái Nguyên - đang chấp hành án tù chung thân tại trại giam thuộc Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành) - trốn khỏi trại giam đã bị bắt tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung lúc 15h chiều nay (1/6). Được biết, trên đường bỏ trốn, Sự đã trộm cắp 2 chiếc xe đạp của dân, bán một chiếc xe lấy 100.000 đồng. Theo hồ sơ, Sự từng là quân nhân, nhưng trong thời gian tại ngũ thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội "Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ". Từ năm 2015 -2020 Sự hai lần vượt ngục và đều bị bắt giữ khi đang chơi game ở quán internet trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Quảng Nam. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Văn Thuỷ (SN 1970, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo điều tra, ông Thuỷ tự ý ký giấy mời, triệu tập các thành viên thuộc các cơ quan như Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Bắc Quang và UBND xã Đồng Tâm (huyện Bắc Quang) tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ Đồng Tâm, thuộc xã Đồng Tâm. Tuy nhiên, sau khi nhận một khoản tiền từ đối tượng Lê Khả Châu (SN 1979, là Phó Giám đốc Công ty TNHH Sơn Lâm, là bị can đã bị khởi tố điều tra do có liên quan trong vụ án), ông Thuỷ đã đồng ý hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ theo yêu cầu của đối tượng Châu. (Xem chi tiết)

TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy - 3C của Cộng hòa Liên bang Đức. Phiên toà dự kiến diễn ra ngày 20 – 22/6. Theo đơn kháng cáo, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không đúng. Đồng phạm của ông Chung là bị cáo Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic) cũng kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt và cho rằng, bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên quá nặng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) kiện ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng biên tập báo Pháp luật TP HCM), Tòa án Nhân dân TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) quyết định đình chỉ giải quyết. Về án phí dân sự sơ thẩm, TAND TP Thủ Dầu Một sẽ sung vào công quỹ Nhà nước số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp trước đó. (Xem chi tiết)

Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã trích xuất hình ảnh, xác định các đối tượng đi trên nhiều xe máy, tay lăm lăm hung khí truy đuổi theo 2 thanh niên tại khu vực tượng đài Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa trong đêm 31/5. Theo người dân, 2 thanh niên bị đuổi đã quăng xe máy trên đường rồi chui vào hẻm lẩn trốn. Nhóm đối tượng truy đuổi không tìm thấy 2 thanh niên trên nên chạy ra ngoài chém hư hỏng chiếc xe máy của 2 thanh niên rồi bỏ đi.