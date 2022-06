Bản tin Hình sự: Người đàn ông bán vé số đoạt mạng tình nhân rồi treo cổ tự vẫn

TPO - TIN NÓNG ngày 6/2: Vẽ dự án ‘ma’ lừa người dân rồi giả điên trước tòa, giám đốc công ty bị phạt 28 năm tù; Thi thể bị trói hai tay trong bao tải trôi trên sông Mã; Một lớp phó học tập biển thủ hàng trăm triệu học phí của bạn để chơi tiền ảo; Người đàn ông bán vé số đoạt mạng tình nhân rồi treo cổ tự vẫn...

N.V.C (SN 1964) và N.T.K.H (SN 1976, bán vé số, ở cùng ở địa phương) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, do ghen tuông nên rạng sáng 2/6, C dùng hung khí đâm H tử vong rồi bỏ trốn. Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) nhanh chóng chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường điều tra, truy bắt thủ phạm. Đến hơn 7h sáng cùng ngày, trong quá trình truy tìm đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện C treo cổ trên cây xoài ngoài bờ ranh ruộng ở thị trấn, cách hiện trường khoảng 1km.

Khoảng 2h30 ngày 1/6, bé trai 18 tháng tuổi được mẹ đưa vào Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (Long An) trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ phát hiện trên người nạn nhân có vết xước da vùng thái dương dài 5 cm còn dính máu khô; bầm xanh vùng trán, quanh mắt, má. Còn người mẹ 24 tuổi cho biết con trai bị ngã trong nhà vệ sinh lúc 23h hôm trước. Sự việc được bệnh viện lập biên bản, báo công an. Được biết, mẹ bé trai đã ly hôn với bố của bé, thời gian gần đây người mẹ sống như vợ chồng với một người đàn ông. Hiện công an tỉnh Long An đang lấy lời khai những người liên quan và thực hiện các thủ tục pháp y để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé.

TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Vũ Thành Công, Giám đốc Công ty bất động sản Thiên Công (TP HCM ) 28 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau nhiều lần tạm hoãn do bị cáo giả “điên”. Theo cáo trạng, Công làm giả hợp đồng phân phối độc quyền bất động sản và phiếu đặt chỗ dự án The Luxury giữa Công ty Thiên Công với Công ty DCT để lừa đảo 21 khách hàng chiếm đoạt số tiền đặt cọc bán đất nền dự án là 10,8 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Hà Thanh Giang (34 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP Rạch Giá) 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, Giang giới thiệu mình đang công tác tại Thanh tra Chính phủ để lòe người có nhu cầu hợp thức giấy tờ nhà đất, qua đó lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Thanh Hóa đang điều tra vụ việc người dân phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy, trong bao tải trong tình trạng vùng mặt và hai tay quấn chặt băng dính trôi trên sông Mã (đoạn qua địa bàn xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá). Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân là nam giới khoảng 25-35 tuổi, cao 1m56, tóc màu đen (phía trước để dài 20cm). Đồng thời, nạn nhân từng được mổ do tổn thương hộp sọ vùng thái dương bên phải, các xương nối liên xương sọ đang trong quá trình phát triển và được khâu bằng chỉ cước màu xanh, nạn nhân tử vong trước khi phát hiện khoảng 10 ngày. (Xem chi tiết)

Công an Sơn La đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Đào Thị Hiền Trang (SN1988, trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Trang lợi dụng việc mình là Lớp phó học tập, Lớp K61D2, trường Đại học Vinh liên kết đào tạo với trường Cao Đẳng Sơn La, đã thu tổng cộng hơn 300 triệu đồng tiền học phí của 45 học viên cùng lớp. Tuy nhiên, thay vì nộp tiền cho trường, Trang đầu tư vào App BINANCE trên mạng (đây là app giao dịch tiền ảo, không được phép hoạt động tại Việt Nam), dẫn đến không thể chi trả được số tiền đã chiếm đoạt. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa khởi tố và ra Lệnh tạm giam (thời hạn 4 tháng) đối với ông Trần Phương Bình (SN 1959, Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB), liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại DAB, Công ty Cổ phần M&C và các đơn vị liên quan. Giải thích về việc vì sao ông Bình đang thi hành án chung thân vẫn bị tạm giam, luật sư cho biết, phải quyết định tạm giam thì cơ quan điều tra mới có thể trích xuất bị cáo đang ở trại giam thi hành án tù chung thân đến trại tạm giam để điều tra, làm rõ vụ án mới khởi tố. (Xem chi tiết)