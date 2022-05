Bản tin Hình sự: Cãi nhau khi uống cà phê, người đàn ông chém bạn tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 30/5: Điều tra vụ thanh niên rơi lầu chung cư tử vong ở TPHCM; Nguyên nhân người đàn ông thảm sát cả nhà vợ cũ; Cãi nhau khi uống cà phê, người đàn ông chém bạn tử vong...

Dương Hải Âu (SN 1997) ngồi uống cà phê với Huỳnh Thanh Hậu (SN 2001, An Giang) tại một quán cà phê rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai người lời qua tiếng lại rồi đuổi chém nhau. Khi Hậu chạy vào một phòng trong hẻm thì bị Âu đuổi theo chém tử vong. Sau khi gây án, Âu bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ.

Liên quan đến vụ “Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình ở Phú Yên”, tại CQĐT, nghi phạm Đoàn Minh Hải (SN 1988) khai, quá trình sinh sống với vợ là chị Ng.Th.D (SN 1994) không hề mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, Hải lại nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ vợ là ông Ng.C (SN 1962), bà L.Th.L (SN 1964, vợ ông C) và anh Ng.H. (SN 1999, em trai của vợ). Sau khi vợ sinh được vài tháng thì Hải và chị D ly hôn. Chị D mang con về nhà cha mẹ vợ sinh sống. Nhiều lần Hải tìm sang con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp con. Chính vì thế Hải bức xúc nên mang theo búa, dao chạy thẳng vào nhà vợ, đánh vào đầu ông C khiến ông này gục tại chỗ. Sau đó, Hải ôm con gái là cháu đi về nhà của mình. (Xem chi tiết)

Bộ Công an vừa có công văn gửi Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đề nghị sở này chỉ đạo các văn phòng công chứng tạm dừng giao dịch tài sản đối với khu đất 852m2 từng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1-CTCP (Cienco 1-CTCP), sau đó được sang tên ông Đặng Văn Đằng (SN 1963). Tiếp đó, lô đất được sang tên cho ông V.H.N, trú tại TP Pleiku. Được biết, ông N mua lại khu đất nêu trên với giá 20 tỷ đồng. Mặc dù Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Đằng, nhưng đã được Văn phòng ĐKĐĐ TP Pleiku đăng ký chỉnh lý sang tên ông N và hiện ông N đang treo biển cho thuê dài hạn với giá trên 30 triệu đồng/tháng. (Xem chi tiết)

Sau nhiều chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình về việc làm rõ và xử lý việc Công ty TNHH Duyên Hà vùi lấp 32.000 m2 rừng, mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc này. Bởi lẽ, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi có kết luận các vi phạm, Công ty TNHH Duyên Hà đã khắc phục diện tích rừng bị sạt lở bằng phương pháp bù đất, trồng cây hỗn giao với mật độ 10.000 cây/ha. Công ty này đang thực hiện chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng bị ảnh hưởng theo hướng dẫn. (Xem chi tiết)

Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Hủy hoại rừng”. Trước đó, các lực lượng chức năng TP Phú Quốc đã phát hiện 4 vụ phá rừng quy mô lớn tại xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn và phường Dương Đông. Quá trình kiểm tra tại các hiện trường, xác định diện tích rừng bị phá hơn 35.000m2 (tương đương 3,5 ha) tại các Tiểu khu 76, 77, 96, rừng đặc dụng, Vườn quốc gia Phú Quốc. Theo kết quả điều tra, 7 bị can bị bắt giam thì có đến 6 bị can được các đối tượng khác thuê để phá rừng. (Xem chi tiết)

Tối 29/5, người dân sống tại chung cư The Sun Avenue (phường An Phú, TP Thủ Đức) nghe tiếng động mạnh tại khu vực mái hiên của tòa nhà chung cư nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện anh N.K.Q (27 tuổi, Cà Mau), ở căn hộ tại tầng 22 chung cư tử vong trên mái hiên. Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt tại phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, hàng xóm có nghe tiếng cự cãi tại căn hộ này. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lương Văn Hào (SN 1991) 12 năm tù; Bùi Thị Hiệu (SN 1986) 13 năm tù và Vũ Hồng Cường (SN 1979) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo buộc, năm 2015, qua hoạt động kiểm soát nội bộ, phòng chống gian lận, phía Home Credit phát hiện có nhiều hồ sơ, hợp đồng tín dụng bị làm giả. Quá trình điều tra đã làm rõ các bị cáo Hào, Hiệu (đều là cựu nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit) đã cấu kết với Cường để chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của doanh nghiệp. (Xem chi tiết)