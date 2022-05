Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 2 gái mại dâm cao cấp đang ‘mây mưa’ với khách

TPO - TIN NÓNG ngày 28/5: Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm với giá 7 triệu đồng/lượt; Người lái Mercedes Maybach tông loạt xe trong hầm là bảo vệ tòa nhà; 'Cẩu tặc' xịt hơi cay chống trả vẫn không chạy thoát...

Tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Royal tại phường Phú La (quận Hà Đông), công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hai cô gái bán dâm khai là người ngoại tỉnh và được đối tượng tên Đào Quang Hiện (18 tuổi) môi giới với giá 4 triệu đồng và 7 triệu đồng/lượt. Theo điều tra, Hiện cùng Đào Long Thành (18 tuổi) bàn bạc lập nhóm Zalo “Top One SG HN Phố” để tìm khách mua dâm và nhóm “Hội Bon Chen” để giới thiệu khách cho các cô gái bán dâm nhằm thu lợi bất chính. Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ Hiện và Thành để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc của “Tịnh thất Bồng Lai”, công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Được biết, trước khi bị bắt tạm giam, Lê Thanh Nhị Nguyên từng liên quan vụ ồn ào xung quanh việc ẩu đả với người của gia đình Võ Thị Diễm My. (Xem chi tiết)

Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đã có quyết định khởi tố ông Lê Huy Toàn, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai (Chi cục NLS&TS) để điều tra về hai hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Chi cục này. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố Lý Thị Hương Giám đốc Công ty môi trường Cao Bằng và Nông Xuân Trường, nhân viên Trung tâm kiến trúc quy hoạch xây dựng (Sở xây dựng Cao Bằng) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo điều tra, Lý Thị Hương và Nông Xuân Trường được xác định không thực hiện đúng trách nhiệm giám sát thi công xây dựng, gây thiệt hại hơn 687 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra vụ Mercedes S560 Maybach giá trị hơn 10 tỷ đồng tông loạt xe máy ở hầm chung cư 6th Element (phường Xuân La) sáng 27/5. Được biết, sự việc xảy ra khoảng hơn 4h sáng. Lúc này, chủ ôtô Mercedes S560 Maybach biển số TP HCM giao cho một nhân viên bảo vệ (chưa có bằng lái) là trưởng ca, lái xe vào vị trí đỗ thì xảy ra sự việc. (Xem chi tiết)

Công an phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vừa bắt giữ Châu Tuấn Hùng (SN 1976) và Tạ Quang Thành (SN 1973) để điều tra xử lý về hành vi trộm chó. Trước đó, khi lực lượng dân quân và “hiệp sĩ” đang trên đường tuần tra thì phát hiện hai đối tượng đi xe máy có biểu hiện khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, đối tượng dùng bình xịt hơi cay để chống trả, bỏ chạy. Tuy nhiên, cả hai đối tượng sau đó bị khống chế, bắt giữ. (Xem chi tiết)