Bản tin Hình sự: Tin mới vụ con gái đầu độc cha ruột rồi lấp gạch, xi măng lên thi thể

TPO - TIN NÓNG ngày 25/5: Công an tỉnh Kiên Giang huy động lực lượng vây bắt gã con rể uy hiếp mẹ vợ, nổ súng bắn cảnh sát; Tạm giam đối tượng đổ thuốc sâu xuống giếng nhà vợ cũ; Giết người vì mâu thuẫn tình tay ba; Tin mới vụ con gái đầu độc chết cha ruột rồi đốt nhà vì hay bị la mắng...

Liên quan đến vụ án Tống Thị Tùng Linh (SN 2001) dùng chất xyanua đầu độc chết cha ruột rồi dùng gạch, xi măng đắp lên thi thể, xây bịt kín để che giấu tội ác, mới đây, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang xem xét khởi tố thêm 3 tội danh khác đối với Linh gồm: Sử dụng, mua bán trái phép chất độc, Hủy hoại tài sản và Xâm hại thi thể. Trước đó, Linh đã bị khởi tố về hành vi Giết người và có khả năng đối mặt với án tử hình…

Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã khởi tố Nguyễn Văn Vương (32 tuổi) về hành vi “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Giết người” và "Bắt giữ người trái pháp luật". Theo điều tra, Vương và vợ xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Sau đó vợ Vương dẫn 2 con về nhà người thân ở Bạc Liêu trốn, đồng thời gửi đơn xin ly hôn với Vương. Sau đó, Vương dùng súng khống chế mẹ vợ yêu cầu bà này gọi con gái về nhà. Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, Vương nổ súng bắn về phía lực lượng chức năng, nhưng may mắn là cán bộ bị trúng đạn có mặc áo giáp. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Chu Sỹ Duy (45 tuổi) để điều tra về tội "Giết người". Theo điều tra, Duy bực tức chuyện vợ cũ tên M có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, nên Duy mang 2 chai thuốc sâu đổ vào giếng nước sinh hoạt hằng ngày của chị M. Hành động này của Duy bị 3 mẹ con chị M đứng từ xa phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, Phó Trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. (Xem chi tiết)

Công an Thanh Hóa vừa triệu tập L.H.D (SN 2003), chủ tài khoản Tiktok “Đình Dũng” đến trụ sở công an làm việc, liên quan đến việc người này đăng tải video quay cảnh cán bộ chiến sĩ CSGT Công an TP Thanh Hóa làm nhiệm vụ trong đêm 22/5/2022 có lồng ghép các âm thanh phản cảm (tiếng súng nổ), sai sự thật. (Xem chi tiết)

Công an quận 4 (TP HCM) đang tạm giữ Lê Tấn Lộc (23 tuổi) để điều tra về hành vi "giết người". Theo điều tra, Lộc xảy ra xô xát do mâu thuẫn về chuyện tình cảm tay ba với anh N.V.H (23 tuổi). Trong lúc xô xát, Lộc rút con dao thủ trong người ra đâm vào ngực trái của anh H khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hậu quả, anh H tử vong sau đó. (Xem chi tiết)