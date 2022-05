Bản tin Hình sự: Cô gái bị ‘yêu râu xanh’ sàm sỡ trên phố Hà Nội trình báo công an

TPO - TIN NÓNG ngày 23/5: Cô gái bị ‘yêu râu xanh’ sàm sỡ trên phố Hà Nội trình báo công an; Bực tức chuyện tiền bạc, mẹ đánh chết con gái 3 tuổi; Bắt cán bộ chiếm đoạt 28 sổ tiết kiệm hưu trí của khách hàng; Buôn gỗ lậu, gây tai nạn chết người rồi thay tên đổi họ trốn truy nã gần 30 năm;...

Lãnh đạo UBND phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn trình báo của cô gái bị người đàn ông lạ mặt sàm sỡ khi đang dừng xe máy tại ngã ba đường Yên Phụ - Thanh Niên. Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái đi xe máy để xử lý theo quy định.

Tức giận vì nhà kế bên mở loa kẹo kéo hát Karaoke quá lớn, ảnh hưởng đến việc học online của con gái. Do đó, Đỗ Thành Tài (31 tuổi, ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đã vác búa sang đánh vào đầu chủ nhà gây thương tích nặng. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Tài về hành vi “Cố ý gây thương tích”. (Xem chi tiết)

Trong cơn bực tức, Trần Thị Dung (27 tuổi, ngụ tại Thừa Thiên - Huế) túm chân con gái mới 3 tuổi, giáng mạnh xuống nền nhà khiến bé tử vong vì chấn thương sọ não. Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Dung về tội “giết người”. Tại phiên tòa, bị cáo Dung cho rằng VKS truy tố tội “giết người” là chưa đúng, bị cáo chỉ phạm tội “cố ý gây thương tích”. Bị cáo trình bày, mục đích đánh là cho bé sợ và bị cáo không nghĩ đánh như vậy con sẽ bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. (Xem chi tiết)

Nghe tiếng tri hô, kêu cứu, người dân kiểm tra và phát hiện chị N. (36 tuổi) bất tỉnh tại phòng trọ trên địa bàn xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (TPHCM), gần đó con gái của chị N. (khoảng một tuổi) đã tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi vấn chị N. giận chồng nên đã sát hại con và tự sát nhưng bất thành. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Phạm Thị Thu Nga (42 tuổi, kiểm soát viên tài chính bưu chính thuộc Phòng giao dịch Bưu điện huyện Bình Lục, Hà Nam) đã lợi dụng vị trí công việc để tiếp cận 28 sổ tiết kiệm hưu trí của 22 khách hàng trên địa bàn rồi tiến hành tất toán khống 28 sổ tiết kiệm nói trên, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của dịch vụ tín dụng hưu trí do nhân viên bưu điện đã thu của khách hàng. Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nga để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Gần 30 năm trước, Vũ Mạnh Quyền (SN 1960, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) chở xe gỗ lậu gây tai nạn chết người, rồi bỏ trốn. Đối tượng thay tên đổi họ, dạt đến nhiều địa phương sinh sống. Cách đây ít ngày, đối tượng đã bị bắt tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai trong sự ngỡ ngàng. Theo cơ quan công an, quá trình sinh sống, đối tượng luôn cảnh giác, không đăng ký tạm trú hay làm căn cước công dân cũng như các giấy tờ tùy thân để tránh bị phát hiện. Đồng thời, bàn với vợ đổi tên con sang họ mẹ và thay đổi toàn bộ thông tin của cả gia đình. (Xem chi tiết)

Nhóm thiếu niên từ TPHCM xuống vùng quê hẻo lánh ở tỉnh Long An để gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của các thiếu niên, học sinh đi trên đường vắng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 5 nghi phạm trong băng nhóm này, gồm: Nguyễn Tấn Khải (16 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Trần Quang Duy (17 tuổi, tạm trú quận Bình Tân), Lê Ngọc Phương Anh (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Văn Hiếu (18 tuổi, ngụ huyện Cần Giuộc), Vũ Quang Đại (16 tuổi, ngụ quận 6). (Xem chi tiết)