Bản tin Hình sự: Dùng chổi đánh bà nội đến chết vì cho rằng bị ma nhập

Thấy bà nội (SN 1938) nói “ta là bạch hổ đây”, rồi la hét, chửi bới khi dỗ con của mình ngủ, Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1989) và vợ là Đặng Thị Thanh Hoa (SN 1992) cho rằng bà bị ma quỷ nhập và ém bùa vào người nên đã thắp năm cây nhang quơ quanh đầu bà. Sau đó, Chiến cùng Hoa tiếp tục lấy áo mưa mặc vào người bà và trùm phần mũ áo mưa lên đầu. Chiến lấy thêm giẻ lau nhà trùm kín đầu rồi dùng dây thun buộc lại rồi dùng chổi đánh vào tay, chân, đầu và dùng chân nhang, tay móc vào hậu môn của bà. Hậu quả, bà của chiến tử vong. TAND TP HCM đã tuyên phạt Chiến 16 năm tù, Hoa 10 năm tù về tội giết người.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống đua xe trước trận Chung kết SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Thái Lan, Công an TPHCM đã đột kích kiểm tra nhiều lò độ xe cho "quái xế". Cụ thể, kiểm tra nhà kho chứa linh kiện, phụ tùng độ xe của tiệm sửa xe “Leo đỏ” trên đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, Công an phát hiện 16 “xe độ”, thay đổi kết cấu; 8 khung xe đang lắp ráp; nhiều linh kiện, phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. (Xem chi tiết)

Bất ngờ kiểm tra quán Bar Diaman clup tại số 113 Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, TP Phú Quốc (Kiên Giang), công an phát hiện hơn 200 người tụ tập nhảy múa. Qua kiểm tra hành chính và test nhanh ma túy số người trên, lực lượng chức năng phát hiện 22 người dương tính với ma túy tổng hợp. Trong đó, có 12 nhân viên phục vụ bàn tại quán (9 người là nữ), 3 bảo vệ và 7 khách đến chơi. (Xem chi tiết)

Tối 20/5, tại ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên (thuộc địa bàn phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện 2 cô gái đi xe máy dừng chờ trước dòng phương tiện phía trước. Cùng lúc này có một người đàn ông đi xe máy tiến lại gần. Sau khi nhìn ngó xung quanh, người đàn ông bất ngờ quay sang sàm sỡ người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang cầm lái phía trước rồi vội vàng vít ga phóng đi. Hiện, lực lượng chức năng đang tích cực vào cuộc xác minh danh tính tên “yêu râu xanh” trong vụ việc. (Xem chi tiết)

VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 28 đối tượng trú tại các xã Ya Tờ Mốt, xã Ia Rvê, xã Ea Lê thuộc huyện Ea Súp, để điều tra làm rõ về hành vi “Huỷ hoại rừng” xảy ra tại địa bàn xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp). Đây là vụ án rất được dư luận quan tâm bởi theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng có gần 400ha rừng tự nhiên bị xâm hại. (Xem chi tiết)

Thiếu tiền chơi game nên Nguyễn Trần Minh Khang (15 tuổi) và Huỳnh Thanh Trọng (17 tuổi, TP Tây Ninh) mặc sắc phục công an đến tiệm cầm đồ trên địa bàn, giả danh công an yêu cầu kiểm tra tiệm cầm đồ nhằm mục đích trục lợi. Thấy cả hai quá nhỏ, có biểu hiện nghi vấn nên chủ tiệm đã báo công an phường. Hiện công an TP Tây Ninh đã bắt giữ Khang và Trọng. (Xem chi tiết)

Công an TP HCM vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.L (SN 1980, TP Thủ Đức) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Trước đó, bà L dùng tài khoản Tiktok cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều video clip có nội dung, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoạt động điều tra của Công an TP HCM, xúc phạm uy tín của chính quyền TP HCM. Tại CQĐT, bà L khai nhận mình là "fan hâm mộ Nguyễn Phương Hằng", mục đích đăng tải các video clip lên Tiktok nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Nguyễn Phương Hằng, thu hút nhiều người quan tâm, bấm "like" kênh Tiktok của mình và sẽ nhận được phần thưởng từ Tiktok. (Xem chi tiết)