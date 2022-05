Bản tin Hình sự: Vỡ nợ vì tiền ảo, Hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ tiền tỷ của bạn trai

TPO - TIN NÓNG ngày 19/5: Viện kiểm sát bất ngờ đề nghị giảm án cho cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường; Công an Bình Dương giải cứu các cô gái bị chủ cơ sở massage 'mua đi bán lại'; Vỡ nợ vì tiền ảo, Hoa hậu Lã Kỳ Anh cuỗm đồng hồ tiền tỷ của bạn trai kém tuổi...

Công an TP HCM đã đề nghị truy tố Lã Thị Anh (nghệ danh Lã Kỳ Anh, SN 1990, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ) về tội "Trộm cắp tài sản". Theo điều tra, Kỳ Anh quen anh Nguyễn Minh Tân (SN 1997) qua mạng xã hội và được anh Tân rủ về nhà chơi rồi giới thiệu cho nhiều đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Sau đó, Kỳ Anh lén chụp hình đồng hồ Rolex Daytona trị giá 90.000 USD, rồi nhờ người mua một đồng hồ giả giống chiếc thật với giá 13,5 triệu đồng. Tiếp đó, khi đến nhà Tân chơi, nhân lúc Tân ngủ say, Kỳ Anh tráo đồng hồ giả và lấy đồng hồ thật cho vào giỏ mình. Sau khi chiếm đoạt đồng hồ, Kỳ Anh đem cầm được 1 tỷ đồng, rồi dùng số tiền này để trả nợ cho người quen vì trước đó mượn để đầu tư tiền ảo Fores. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án buôn bán thuốc giả nhãn mác Heath 2000 Canada xảy ra tại Công ty VN Pharma, Viện KSND TP Hà Nội ghi nhận lời nói nhận tội sau cùng của ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế. Bên cạnh đó, bị cáo này cũng vận động gia đình nộp 1,8 tỷ đồng khắc phục thiệt hại trong vụ án. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Trương Quốc Cường từ 4 - 5 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, trước đó ông Cường bị đề nghị mức án 7 -8 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". (Xem chi tiết)

Công an TX Bến Cát (Bình Dương) vừa tạm giữ 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản”. Trước đó, các đối tượng đến cơ sở massage Hương Hoa (Bình Thuận) để đưa chị Đ.T.T.N (SN 2005, Kiên Giang) và N.T.Y.N (SN 2006, Trà Vinh) đang làm nhân viên tại đây về cơ sở massage One Top làm việc với giá 82 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng đánh, đe dọa và ép 2 nhân viên trên viết giấy nợ 50 triệu đồng/1 người và ký hợp đồng lao động 3 tháng nếu tự ý nghỉ sẽ phải bồi thường 20 triệu đồng. Tại CQĐT, hai nạn nhân cho biết, trước đó do vào thế bị động nên phải mượn tiền của các chủ Massage trước đây, và số tiền 82 triệu đồng là tiền mua đi bán lại của các chủ trước nhưng nạn nhân phải trả. (Xem chi tiết)

TAND cấp cao tại TPHCM vừa tuyên án phúc thẩm vụ sử dụng ca nô sai mục đích, chở quá số người quy định, hành trình ra vùng không được phép hoạt động làm 9 người chết ở Cần Giờ (TPHCM) hồi năm 2013. Trước đó, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt Vũ Văn Đảo (Giám đốc Cty CP Công nghệ Việt Séc) và Đinh Văn Quyết (Giám đốc Cty CP Vũng Tàu Marina) – mỗi bị cáo 3 năm tù (cho hưởng án treo), thời gian thử thách là 5 năm, cùng về tội “Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn”. Sau án sơ thẩm, ông Đảo và ông Quyết cùng kháng cáo kêu oan. Còn Viện KSND cấp cao tại TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với 2 bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm hôm nay, đại diện VKS đề nghị bác kháng cáo kêu oan của 2 bị cáo và chấp nhận kháng nghị, đề nghị tuyên phạt Đảo 9-10 năm tù, Quyết mức án 6-7 năm tù. (Xem chi tiết)

Công an thành phố Lạng Sơn đã triệu tập Hoàng Văn Huấn (SN 2002), Lương Trung Thiên (SN 2003) và Vi Hồng Quân (SN 2004) về hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Trước đó, 3 đối tượng kể trên và một số đối tượng khác đã có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi inh ỏi gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông; thậm chí các đối tượng còn thách thức, trêu đùa lực lượng cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. (Xem chi tiết)

Đánh bạc qua mạng bị thua 100 triệu đồng, Lâm Văn Thuật (SN 2000) nảy sinh cãi vã với gia đình, rồi bỏ nhà đi đến TP Uông Bí (Quảng Ninh). Tại nơi đất khách quê người, thấy cửa hàng tạp hóa của chị V. T. T. H, (SN 1971) vắng người, Thuật đi vào giả vờ mua hàng rồi bất ngờ dùng dao kề vào cổ chị H uy hiếp, bắt chị mở hòm lấy 3 triệu đồng rồi bỏ chạy. Công an TP Uông Bí đã bắt giữ Thuật để điều tra về hành vi vừa gây ra. (Xem chi tiết)

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố 11 bị can có độ tuổi từ 16-27, tại địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, An Giang, Ninh Bình, Tuyên Quang, Đồng Tháp liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến qua ví MoMo. Theo điều tra, các đối tượng đã thông qua mạng xã hội để quảng cáo về hình thức đánh bạc qua ví điện tử MoMo nhằm thu hút sự tham gia của nhiều con bạc. Bước đầu số tiền giao dịch đánh bạc thông qua vận hành các trang website trên ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)