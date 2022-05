Bản tin Hình sự: Chém chết vợ vì cãi nhau chuyện thương đứa con nào nhiều hơn

TPO - TIN NÓNG ngày 18/5: Mẹ của Diễm My vụ Tịnh Thất Bồng Lai nói gì về việc công an đang tìm con mình?; Triệu tập đối tượng thu thập thông tin cá nhân bán cho người nước ngoài để lấy Bitcoin; Tạm giam bác sĩ yêu cầu nam sinh lột sạch đồ để dâm ô tại phòng khám; Chém chết vợ vì cãi nhau chuyện thương đứa con nào nhiều hơn...

Vũ Thanh Hùng (38 tuổi) xảy ra cự cãi với vợ vì vợ cho rằng Hùng chỉ yêu thương con thứ hai (4 tuổi) mà không yêu thương con lớn. Sau đó, vợ Hùng đòi ly hôn, nói sẽ mang con lớn, con út về nhà mẹ đẻ. Thấy vậy, Hùng vào bếp cầm dao chém vào người vợ khi nạn nhân đang bế con út. Thấy vậy, người vợ đặt con xuống giường rồi bỏ chạy. Dù con gái lớn và người hàng xóm vào can ngăn, Hùng vẫn truy đuổi vợ và đoạt mạng. TAND Hà Nội vừa tuyên phạt án tử hình đối với Hùng.

Liên quan việc Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết, kể từ ngày đến Tịnh thất Bồng Lai, con gái bà đã có nhiều thay đổi. Vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay đi du học, Diễm My đã rời khỏi nhà. Ngay trong đêm, bà Mai cùng chồng mình đã gọi điện cho con gái để khuyên ngăn nhưng cô gái cương quyết không ra nước ngoài để du học mà muốn đi “tu” tại Tịnh thất Bồng Lai. (Xem chi tiết)

Nghe tiếng động lạ giữa trưa, người dân chạy tới kiểm tra, phát hiện một người đàn ông nằm dưới nền đất đã tử vong. Sơ bộ, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là khách thuê trọ, rơi từ tầng 6 một nhà trên đường Nguyễn Thị Định (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Hiện, công an phường Trung Hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Mở rộng điều tra vụ "làm luật" cho xe quá tải vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm 9 bị can là các ca trưởng trạm thu phí. Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2020 - 3/2022, các ca trưởng thu phí trên và Đội trưởng thu phí của Công ty Cổ phần và Dịch vụ đường Cao tốc Việt Nam (VECS) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái quy định cho các xe ô tô tải “quá khổ, quá tải” vào tham gia giao thông trái phép trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để "làm luật" lấy tiền chia nhau. (Xem chi tiết)

Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã triệu tập Hoàng Ngọc Giáp (SN1995); Trần Văn Tình (SN 1993) và Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 2001) để làm rõ hành vi “Mua bán dữ liệu thông tin cá nhân”. Theo điều tra, Giáp, Tình và Bích đã thu thập thông tin dữ liệu cá nhân của hơn 100 người trên địa bàn huyện Kim Sơn. Sau đó, Giáp chuyển thông tin dữ liệu cá nhân thu thập được cho người nước ngoài qua ứng dụng Telegram, người này đã trả cho Giáp tổng số tiền gần 80 triệu đồng dưới dạng tiền ảo (Bitcoin, Litecoin…). (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Cường, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thới Lai và bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, nguyên thủ quỹ Chi cục THADS huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) liên quan đến hành vi “Tham ô tài sản”. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thới Lai, ông Cường đã chỉ đạo Tuyền làm thủ tục rút số tiền trên 245 triệu đồng (tiền của một đương sự nộp trong vụ việc thi hành án), sau đó lập các chứng từ chi giả để chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân. (Xem chi tiết)

Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã khởi tố và bắt tạm giam bác sĩ Lê Xuân Vĩnh (58 tuổi) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, sau khi khám bệnh cho nam sinh 15 tuổi, ông Vĩnh đã yêu cầu nạn nhân cởi hết quần áo rồi ông này thực hiện hành vi dâm ô đối với nam sinh. Về đến nhà, nam sinh đã khóc và kể lại vụ việc bị ông Vĩnh dâm ô cho gia đình nghe. Sau đó, người thân của nam sinh đến phòng khám yêu cầu ông Vĩnh ra công an làm việc. (Xem chi tiết)